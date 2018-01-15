﻿

USD 28.54
RSS
В СБУ выяснили гражданство главы ЧВК «Вагнера»

В СБУ выяснили гражданство главы ЧВК «Вагнера»

15.01.2018 18:17 673

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов в эфире Громадского опроверг данные об украинском гражданстве главаря частной военной компании «Вагнера» Дмитрия Уткина.

Игорь Гуськов сообщил, что Уткин родился и вырос в Кировоградской области, в поселке Смолино, однако еще в середине 80-х годов прошлого столетия покинул Украину. Главарь ЧВК живет и работает в России, а боевики из созданной им структуры «засветились» и в Крыму, и на Донбассе, и в Сирии.

«Структура полностью подконтрольна и финансируется российскими спецслужбами. ЧВК — их карманная армия», — заявил Игорь Гуськов.

Ранее сообщалось, что СБУ и ряд других структур установила личные данные более двух тысяч наемников, числящихся в российской частной военной компании «Вагнера»

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии