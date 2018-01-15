В СБУ выяснили гражданство главы ЧВК «Вагнера»

Руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов в эфире Громадского опроверг данные об украинском гражданстве главаря частной военной компании «Вагнера» Дмитрия Уткина.

Игорь Гуськов сообщил, что Уткин родился и вырос в Кировоградской области, в поселке Смолино, однако еще в середине 80-х годов прошлого столетия покинул Украину. Главарь ЧВК живет и работает в России, а боевики из созданной им структуры «засветились» и в Крыму, и на Донбассе, и в Сирии.

«Структура полностью подконтрольна и финансируется российскими спецслужбами. ЧВК — их карманная армия», — заявил Игорь Гуськов.

Ранее сообщалось, что СБУ и ряд других структур установила личные данные более двух тысяч наемников, числящихся в российской частной военной компании «Вагнера»