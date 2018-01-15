Бельгийцы перехватили два российских бомбардировщика

Два бельгийских самолета-истребителя F-16 в понедельник, 15 января, перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 во время их перелета над Северным морем на северо-западе Нидерландов. Об этом в Twitter сообщили бельгийские воздушные силы.

Как сообщает Крым.Реалии со ссылкой на «Le Soir», бельгийские пилоты «успешно завершили» визуальную идентификацию двух российских самолетов в воздушном пространстве НАТО.

В этот же день британские Королевские воздушные силы подняли в воздух два своих самолета-истребителя Typhoon с авиабазы в Шотландии для перехвата тех же российских самолетов, которые, как сообщают британские СМИ, приближались к воздушному пространству Великобритании.

Перехват российских бомбардировщиков военно-воздушными силами НАТО в последние годы участились. Подобные вылеты навстречу российской авиации, которая осуществляет провокационные вторжения или приближения к воздушному пространству НАТО, возобновились после длительного периода затишья, наступившего после окончания Холодной войны.

Ранее США обнародовали видеозапись перехватов российских истребителей в небе над Балтийским морем. На видео зафиксировано два инцидента, которые имели место 23 ноября и 13 декабря 2017 года.