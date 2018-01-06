Появилось видео перехватов российских истребителей над Балтийским морем

США обнародовали видеозапись перехватов российских истребителей в небе над Балтийским морем.

Видео публикует Air Force Magazine

На видео зафиксировано два инцидента, которые имели место над Балтийским морем 23 ноября и 13 декабря. Каждый раз российские истребители не предупредили о своем приближении, маршрутах движения и входили в воздушное пространство стран Альянса.

Напомним, ранее российский истребитель пролетел в 15 метрах перед самолетом ВВС США над Черным морем.