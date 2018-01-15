К делу Безъязыкова приобщены расшифровки телефонных разговоров

Очередную серию доказательств приобщил Шевченковский суд к делу о государственной измене, в котором фигурирует полковник ВСУ Иван Безъязыков.

Как передает «5 канал», речь идет о расшифрованных телефонных разговорах, которые, как считает обвинение, доказывают переход подсудимого на сторону противника в условиях войны. Представители прокуратуры утверждают, что в части разговоров Иван Безъязыков выступает непосредственным участником, в остальных просто упоминается.

Сам подсудимый и его защита обвинения отвергают. Иван Безъязыков попросил охрану для своей семьи — опасается, ей может грозить опасность.

Обвинение заявляет, что с августа 2014 го по июль 2016 года, во время нахождения в плену боевиков, Безъязыков стал членом террористической «ДНР» и работал в «разведывательном управлении» вооруженного формирования.

«Есть серия разговоров, которые я бы назвал „попытки боевиков дискредитировать пленного“. Не только Безъязыкова пытались дискредитировать. Были обычные солдаты, были люди, которых сами боевики считали суперпленными. То есть такими, за кого можно было бы получить 15 человек», — заявил адвокат Безъязыкова Олег Веремеенко.

Следующее заседание по делу состоится 22 января.

Ранее сообщалось, что Ивана Безъязыкова задержали в декабре 2016 года по подозрению в пособничестве террористам.