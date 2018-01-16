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Доказана взаимосвязь распространения ВИЧ в Украине и конфликта на Донбассе

Инф. «ФАКТОВ»

16.01.2018 8:59 196

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Вооруженный конфликт на Донбассе способствовал распространению в Украине вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Такие выводы сделали европейские ученые в исследовании, результаты которого опубликованы 15 января в издании PNAS.

В частности, было обнаружено соотношение между перемещением в результате боевых действий примерно 1,7 миллиона человек и распространением ВИЧ-инфекции, сообщает Радио Свобода.

«Война изменила многое в Украине, и эпидемия ВИЧ — одно из этих изменений. Когда мы проводили наш анализ, то смогли показать, что в результате войны распространение вируса с востока на остальную территорию страны было усилено», — заявила ведущий автор исследования Татьяна Васильева, являющаяся сотрудником Оксфордского университета.

В рамках исследования международная команда ученых, возглавляемая специалистами Оксфордского университета и общественной организации Public Health England, проанализировала процессы миграции вирусов в Украине в 2012—2015 годах.

Кроме того, был сделан вывод, что ВИЧ-инфекция в Украине стала «тихой эпидемией», поскольку половина ВИЧ-инфицированных людей не знает о наличии проблемы, а около 40% людей с только подтвержденным диагнозом находятся уже на поздних стадиях заболевания.

Напомним, в конце года Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ, запустила мобильное приложение для диагностики заболевания.

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