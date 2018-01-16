﻿

USD 28.57
RSS
В Минобороны сообщили о переходе воинских частей на новую систему питания

В Минобороны сообщили о переходе воинских частей на новую систему питания

Инф. «ФАКТОВ»

16.01.2018 21:45 83

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

По информации заместителя Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенанта Анатолия Петренко. в 2017 году на новую систему продовольственного обеспечения перевели 23 воинские части и учреждения. В 2018 году на нее перейдет еще 51 воинская часть.

Как сообщает правительственный портал, замминистра сообщил, что с учетом современных условий ведения боевых действий и опыта проведения АТО, оборонным ведомством были разработаны и введены в действие новые суточные полевые наборы продуктов.

Такие наборы позволяют обеспечивать питание военнослужащих в полевых условиях в пределах порядка пяти тысяч калорий. Новые рационы с готовыми блюдами в удобной упаковке с беспламенным разогревом, в отличие от предыдущих наборов сухих продуктов, позволяют обеспечить питание военнослужащих более чем на трое суток и уже поставляются в боевые части и подразделений.

Ранее сообщалось, что Военно-Морские Силы ВС Украины переходят на систему питания по стандартам НАТО.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии