В Минобороны сообщили о переходе воинских частей на новую систему питания

По информации заместителя Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенанта Анатолия Петренко. в 2017 году на новую систему продовольственного обеспечения перевели 23 воинские части и учреждения. В 2018 году на нее перейдет еще 51 воинская часть.

Как сообщает правительственный портал, замминистра сообщил, что с учетом современных условий ведения боевых действий и опыта проведения АТО, оборонным ведомством были разработаны и введены в действие новые суточные полевые наборы продуктов.

Такие наборы позволяют обеспечивать питание военнослужащих в полевых условиях в пределах порядка пяти тысяч калорий. Новые рационы с готовыми блюдами в удобной упаковке с беспламенным разогревом, в отличие от предыдущих наборов сухих продуктов, позволяют обеспечить питание военнослужащих более чем на трое суток и уже поставляются в боевые части и подразделений.

Ранее сообщалось, что Военно-Морские Силы ВС Украины переходят на систему питания по стандартам НАТО.

