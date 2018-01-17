Террористы били по воинам АТО из запрещенных минометов, два украинских бойца травмированы

Российско-оккупационные войска на Донбассе все чаще пренебрегают договоренностями о соблюдении режима тишины в течение новогодне-рождественских праздников, применяя тяжелые минометы, запрещенные Минскими договоренностями. Так, за минувшие сутки применение 120-мм минометов было зафиксировано на Донецком направлении, а минометов 82 мм — на Луганщине. Два украинских воина в результате вражеских атак получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Донецком направлении противник выпустил три мины калибра 120 мм по защитникам Водяного.

На Луганском направлении из гранатометов и пулеметов были обстреляны опорные пункты сил АТО в районе Луганского, а минометный огонь открывался по защитникам Троицкого.

Всего за сутки боевики осуществили три целенаправленных обстрела украинских укреплений, из них два — в утреннее и дневное время.