Террористы били по воинам АТО из запрещенных минометов, два украинских бойца травмированы
Российско-оккупационные войска на Донбассе все чаще пренебрегают договоренностями о соблюдении режима тишины в течение новогодне-рождественских праздников, применяя тяжелые минометы, запрещенные Минскими договоренностями. Так, за минувшие сутки применение 120-мм минометов было зафиксировано на Донецком направлении, а минометов 82 мм — на Луганщине. Два украинских воина в результате вражеских атак получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
На Донецком направлении противник выпустил три мины калибра 120 мм по защитникам Водяного.
На Луганском направлении из гранатометов и пулеметов были обстреляны опорные пункты сил АТО в районе Луганского, а минометный огонь открывался по защитникам Троицкого.
Всего за сутки боевики осуществили три целенаправленных обстрела украинских укреплений, из них два — в утреннее и дневное время.
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