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Штаб АТО: 16 января полного перемирия достичь не удалось

Штаб АТО: 16 января полного перемирия достичь не удалось

Инф. «ФАКТОВ»

16.01.2018 19:47 21

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Как сообщает пресс-центр штаба АТО, во вторник, 16 января, по вине российско-оккупационных группировок полное перемирие соблюсти не удалось.

«С начала суток зафиксировано два обстрела позиции Вооруженных Сил Украины. На Луганском направлении среди ночи враг активизировался на Светлодарской дуге и из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов нарушал режим прекращения огня недалеко от Луганского», — говорится в сообщении.

А возле Троицкого в послеобеденное время боевики вели огонь из 82-мм минометов. «Украинские военные на провокации не реагировали и ответный огонь не открывали. На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано», — сообщают в штабе АТО.

Ранее сообщалось о применении боевиками минометы 82 мм на Приазовье и гранатометов на Луганщине.

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