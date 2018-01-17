Леонид Шварцман: «Хрустальную звезду в Нью-Йорке за вклад в мультипликацию мне вручал сын Одри Хепберн» (видео)

Шестьдесят лет назад был создан мультфильм «Снежная королева»

Мультфильм «Снежная королева» режиссера Льва Атаманова, снятый по одноименной сказке Ганса Христиана Андерсена, — настоящий шедевр анимации. Он был отмечен престижными наградами на международных фестивалях в Каннах, Венеции, Риме, Лондоне. На своем родном языке мультфильм смогли посмотреть дети в Америке, Германии, Франции, Швеции, Мексике и других странах мира. Причем в озвучивании ролей участвовали мировые кинозвезды. К примеру, Катрин Денев и Кирстен Данст. О том, как создавался мультфильм, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал художник-постановщик картины Леонид Шварцман, которому недавно исполнилось 97 лет. К слову, именно он нарисовал знакомых нам с детства Чебурашку, крокодила Гену и старуху Шапокляк, котенка по имени Гав, а также Удава, Мартышку, Слоненка и Попугая.

— Леонид Аронович, мультфильм «Снежная королева» по праву вошел в мировую золотую коллекцию анимации. Помните, с чего все началось?

— Режиссер Лев Константинович Атаманов, с которым мы до этого сделали картины «Аленький цветочек» и «Золотая антилопа», решил подарить детям еще один мультфильм — «Снежную королеву». Трудились мы полтора года. Рисовали фильм с художником и моим другом, ныне уже покойным Александром Васильевичем Винокуровым. Действие сказки происходит в Датском королевстве. Увы, поехать в Копенгаген мы не могли — добиться командировки в капиталистическую страну было очень трудно. Поэтому изучать уклад жизни и особенности архитектуры отправились в Прибалтику, которая в культурном отношении была близка к Европе.

Работали в Риге, Таллине, Тарту. Счастливое было время! Больше всего почерпнули в Таллине. Мы там жили довольно долго. Много фотографировали, рисовали с натуры, беседовали с местными жителями… Поражало абсолютно все! Ведь до этого за границей я никогда не бывал. Уже потом съездил в Австрию, Чехословакию, Германию, США… В Таллине была какая-то особая атмосфера. Каждое утро мы ходили завтракать в кафе, пили чай и кофе со всевозможной выпечкой. Европейский комфорт чувствовался и в манере обслуживания, и в сервировке.



* Леонид Шварцман нарисовал Чебурашку и многих любимых нами с детства мультипликационных героев

— Читала, что вы собирали материал для картины также в библиотеках и музеях.

— Да, мы полностью погружались в мир будущей сказки. В библиотеках смотрели альбомы с фотографиями, много читали. В музеях всматривались в детали картин, предметов декоративно-прикладного искусства. Все это нас питало. Я больше работал над созданием персонажей и городской части, а Винокуров рисовал пейзажи, чертоги Снежной королевы и образы разбойников. Он был великолепным живописцем.

— И при этом ведь видел лишь одним глазом?

— Он был фронтовиком. Глаз потерял под Сталинградом. Но его талант не стал от этого менее зримым — он виден во всех фильмах, где Винокуров выступал прежде всего как декоратор.

— Дочь режиссера мультфильма Льва Атаманова рассказывала мне, что в образе Оле-Лукойе вы изобразили ее отца.

— В какой-то мере. Лев Константинович был таким же добрым человеком, как сказочник Оле-Лукойе. На 70-летие Атаманова я подарил ему большой шарж, который до сих пор висит на стене в доме его дочери. Изобразил его в образе Оле-Лукойе на фоне киностудии «Союзмультфильм».

— У остальных героев были какие-то прототипы?

— Нет, я придумывал то, как они выглядели, одевались. Кроме того, актеры, которые озвучивали персонажей, входили в образы и играли, а наши художники-мультипликаторы пытались уловить их движения, мимику и воплотить в экранных образах. Это у нас называлось методом Эклера. К знаменитым пирожным он не имел никакого отношения. Так называлась фирма-производитель токарного станка, стоявшего у нас на студии. Метод, воссоздающий натуральные движения, использовал и Дисней, создавая свой фильм о Белоснежке.

— Герду в вашем мультфильме озвучивала Янина Жеймо, сыгравшая Золушку в знаменитом одноименном фильме, Снежную королеву — известная театральная актриса Мария Бабанова. Да и голосом Кая, оказывается, в картине говорит… женщина, актриса Анна Комолова.

— Здесь нет ничего удивительного. Кай — ребенок, а детские голоса часто в фильмах озвучивают актрисы.



* Герду в мультфильме озвучивала Янина Жеймо, сыгравшая Золушку в знаменитом одноименном фильме, а голосом Кая в картине говорит актриса Анна Комолова

— Общение с кем из актеров вам запомнилось?

— Янина Жеймо была такой же трогательной и обаятельной, как и ее Герда. Мария Бабанова тоже идеально подходила для озвучивания Снежной королевы. У нее был голос величественный, царственный.

— Во Франции Снежную королеву в вашем мультфильме дублировала Катрин Денев, а Герду в США (в версии 1998 года) — Кирстен Данст…

— Знаете, очень много картин из коллекции киностудии «Союзмультфильм» дублировал на английский язык известный актер Олег Видов. Делал это очень квалифицированно. Когда в 1979 году я прилетел в Нью-Йорк, где мне в одном из кинотеатров на Бродвее вручали премию «Голливуд — детям» за вклад в мультипликацию, Олег переводил, ведь церемония велась на английском языке. А вручал мне хрустальную звезду Шон Феррер — сын Одри Хепберн и киноактера Мела Феррера, который сыграл Андрея Болконского в американском фильме «Война и мир». После этого показали нашу с Атамановым и Винокуровым «Снежную королеву», дублированную Олегом Видовым на английский язык. В зале присутствовало много детишек, они подходили ко мне, благодарили… Это меня так растрогало, что не мог сдержать слез. И сейчас вспоминаю поездку в Нью-Йорк с теплом и ностальгией.

— Мультфильм «Снежная королева» получил призы на международных кинофестивалях в Венеции, Каннах, Риме, Лондоне. А вы ездили их получать?

— Нет, ни мы с Винокуровым, ни Атаманов не бывали на церемониях вручения. Ездили чиновники. К слову, и на первом Всесоюзном кинофестивале наша «Снежная королева» получила особый приз. Конечно, было очень приятно.

— Я видела американский трейлер вашей картины 1959 года. Просто потрясающий рекламный ролик!

— Мы вкладывали в создание фильма все свое умение и душу, именно поэтому, думаю, он стал популярен во многих странах мира и до сих пор нравится детям.

— Мало кто знает, что в создании мультфильма принимали участие и известные поэты Михаил Светлов и Николай Заболоцкий. Михаил Светлов сочинил разбойничью песню, а Николаю Заболоцкому принадлежат белые стихи, прозвучавшие из уст Снежной королевы:

Я заклинаю вас, осколки ледяные,

Я заклинаю вас моей

волшебной властью:

Летите прочь и в диком шуме ветра

Носитесь над землею и впивайтесь

В глаза, в сердца

людишек этих глупых.

И тот, кому осколок в глаз вонзится,

Пусть видит всюду

лишь одно дурное,

А тот, кому стекло

вопьется в сердце,

Пусть станет злым

и только зло на свете

Творит всегда!

Пусть будет так. Летите!..

— Признаюсь, создать образ Снежной королевы для меня оказалось сложнее всего. Нужно было передать не только ее величественную красоту, но и ледяную сущность. Много пришлось экспериментировать с тенью и светом. Ее корона изо льда отсвечивает всевозможными гранями. В образах героев каждая деталь не случайна, а характерна и узнаваема. Таков, к примеру, волшебный зонтик Оле-Лукойе, с помощью которого он показывает детям удивительные сны. Все движения Оле-Лукойе в картине создал мультипликатор Федор Хитрук, который потом стал ведущим режиссером на киностудии. В работе Федор Савельевич был досконален. И мне кажется, что образ Оле-Лукойе получился в картине самый живой.



* Создавая образ Снежной королевы, художник Леонид Шварцман старался передать не только ее величественную красоту, но и ледяную сущность

— В конце картины Оле-Лукойе говорит: «Смею думать, что у них (Кая и Герды. — Ред.) и у вас впереди еще много чудесных сказок…» А в вашей жизни случались чудеса?

— Иногда я вижу удивительные сказочные сны. Правда, они почему-то быстро выветриваются. А вот сны, увиденные в далеком детстве, помню до сих пор. Например, как-то мне снилось, что иду-иду и прихожу к краю земли. Впереди — обрыв, а вдали — огни и фантастические города…

— Как вы думаете, это был знаковый сон?

— Нет, конечно. Во сне все что угодно перемешивается. А что касается чудес, вся жизнь — чудо. То, что я выжил во время войны, уже невероятно. Много знакомых мне людей тогда погибли. Один за другим уходили…

— Над чем вы работаете сегодня?

— Над продолжением детской книжки режиссера Ковалевской «Дора-Дора Помидора». Автор считает, что каждая история в книге — сценарий для будущего фильма. В книге множество персонажей. Кстати, иногда идеи приходят мне во сне.

— Правда, что вы левша?

— Да, это так. Таким родился. Кстати, многие великие люди были левшами. Например, Леонардо да Винчи.

— Как вы отметили новогодние праздники?

— Каждый год мы с женой ставим небольшую живую елочку и украшаем. Стоит она у нас месяц, а то и два. За столом собираются близкие люди. Мы же уже никуда не ходим и не ездим.

— Какое блюдо у вас в семье коронное?

— Кажется, нет такого. А вот из напитков люблю джин с тоником.

— О чем вы сегодня мечтаете?

— Как говорится, желательно быть на ногах. Это самое главное, чтобы здоровье позволяло жить и что-то делать. То, что я сейчас сижу и рисую иллюстрацию к книжке, — для меня большое чудо. Никак не думал, что сумею этим заняться. В 97 лет и зрение уже не то, и руки не совсем послушны. И то, что я что-то создаю, — для меня большая радость. Хочется, чтобы у всех было светло на душе и люди верили в сказку.

Американский трейлер мультфильма «Снежная королева» (1959 год)