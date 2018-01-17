В Кабмине назвали суммы призовых для победителей зимней Олимпиады

«По состоянию на 17 января уже есть 21 официально подтвержденная лицензия», — сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, добавив, что на зимней Олимпиаде в Южной Корее наша страна будет гарантированно представлена ​​в таких видах спорта, как: биатлон, мужчины и женщины — 11 лицензий, санный спорт, мужчины и женщины — пять лицензий, фигурное катание, мужчины и женщины — четыре лицензии, а также одна лицензия в мужском скелетоне.

«Специфика лицензионного отбора такова, что он продлится до начала Олимпиады. У нас есть надежды, что будем иметь лицензии во фристайле, на лыжных гонках, в горнолыжном спорте, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье. Рассчитываем, что еще 10−15 украинских спортсменов поедут на Олимпиаду», — добавил министр.

Он напомнил, что государство гарантирует выплату призерам зимних Олимпийских Игр призовых: за 1 место — 125 тысяч долларов, за 2 место — 80 тысяч долларов, за 3 место — 55 тысяч долларов (по курсу Нацбанка).

Также Игорь Жданов заявил, что согласно решению правительства, отныне размер вознаграждения спортсменам-паралимпийцам сравнялся с выплатами спортсменам-олимпийцам.

Ранее сообщалось, что КНДР согласилась участвовать в Олимпиаде в Южной Корее