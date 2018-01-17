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УЕФА оштрафовал российский футбольный клуб на 30 тысяч евро

Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

17.01.2018 19:12 99

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Европейский футбольный союз оштрафовал российский «Зенит», в тренерский штаб которого входит бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук, на 30 тысяч евро. Такое наказание команда из Санкт-Петербурга понесла за бесчинства фанатов до и во время поединка группового турнира Лиги Европы против испанского «Реал Сосьедад», состоявшегося 7 декабря в Испании.

Помимо этого, представители «Зенита» в течение 30 дней должны связаться с испанским клубом для возмещения ущерба, нанесенного стадиону российскими болельщиками.

К слову, тот поединок, завершившийся победой питерцев (3:1), был ознаменован драками между фанатами. Одна из стычек болельщиков «Реал Сосьедад» и «Зенита» произошла за час до начала матча на площади рядом со стадионом «Аноэта».

Ранее fakty.ua сообщали, что поединок чемпионата Португалии был прерван из-за угрозы обрушения одной из трибун стадиона.

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