УЕФА оштрафовал российский футбольный клуб на 30 тысяч евро

Европейский футбольный союз оштрафовал российский «Зенит», в тренерский штаб которого входит бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук, на 30 тысяч евро. Такое наказание команда из Санкт-Петербурга понесла за бесчинства фанатов до и во время поединка группового турнира Лиги Европы против испанского «Реал Сосьедад», состоявшегося 7 декабря в Испании.

Помимо этого, представители «Зенита» в течение 30 дней должны связаться с испанским клубом для возмещения ущерба, нанесенного стадиону российскими болельщиками.

К слову, тот поединок, завершившийся победой питерцев (3:1), был ознаменован драками между фанатами. Одна из стычек болельщиков «Реал Сосьедад» и «Зенита» произошла за час до начала матча на площади рядом со стадионом «Аноэта».

Ранее fakty.ua сообщали, что поединок чемпионата Португалии был прерван из-за угрозы обрушения одной из трибун стадиона.