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Количество противотанкового вооружения увеличат в четыре раза&nbsp;— Порошенко

Количество противотанкового вооружения увеличат в четыре раза - Порошенко

Инф. «ФАКТОВ»

17.01.2018 19:47 88

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На заседании Совета по вопросам национальной безопасности и обороны обсуждался государственный оборонный заказ на 2018 год. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в этом году будет в четыре раза увеличено производство противотанковых ракетных комплексов. «Все это должно быть непосредственно в АТО. Мы не будем снижать уровень боеспособности наших частей», — подчеркнул Петр Порошенко

По его словам, благодаря продуктивной работе власти Украина получит противотанковые ракетные комплексы от США. «У нас есть хорошая новость, что комплексы „Джевелин“ предоставят в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки», — подчеркнул президент.

Петр Порошенко также отметил, что вторая приоритетная позиция — средства радиоэлектронной борьбы: «У нас должна быть возможность защитить украинские позиции от вражеских беспилотных летательных аппаратов и обеспечить радиоэлектронную поддержку деятельности наших войск». На это в государственном оборонном заказе средства увеличены втрое. Глава государства отметил, что количество беспилотных летательных аппаратов увеличат в 4,5 раза, а обеспечение антиснайперскими комплексами — в 10 раз.

«В 2018 году финансирование государственного оборонного заказа увеличено до суммы свыше 21 миллиарда гривен», — сообщил он, добавив, что по сравнению с 2017 годом финансирование возросло на 37 процентов.

Ранее сообщалось, что летальном оружии, которое Украине предоставят в рамках оборонной помощи от правительства США, будет бесплатным.

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