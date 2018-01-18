Где 19 января киевляне смогут набрать крещенской воды

Накануне Крещения, когда в храмах проходят службы, начинают святить воду. Работники «Киевводоканала» подвезут киевлянам уже освященную воду. Вечером 18 января священник проведет тихий обряд (прочитав молитву, опустит в воду серебряный крест), а утром 19 января машины с водой отправятся по нескольким столичным адресам.

В 8 часов утра 19 января они появятся в Гидропарке (у церквушки), на улицах Стеценко, 14 (Берковцы) и Приречной, 5а (Оболонь, парк «Наталка»).

Как рассказали в пресс-службе «Киевводоканала», в цистернах заранее тщательно продезинфицировали внутреннюю поверхность, промыли их и залили туда питьевую воду (предварительно получив лабораторные выводы о ее качестве).

Как только первая цистерна с освященной водой опустеет, подъедет следующая. В ней уже воду освятят на месте. Процесс продлится до тех пор, пока будет потребность в крещенской воде (ведь кто-то не сможет подойти днем, а только после работы).

Ранее fakty.ua писали об украинских традициях празднования Крещения.