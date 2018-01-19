В Одессе при задержании подозреваемого в хулиганстве ранены трое полицейских

Сегодня в центре Одессы в ходе перестрелки ранены трое полицейских. Как сообщили в региональном главке Нацполиции, в ходе перестрелки погиб человек и несколько ранены.

По данным советника начальника полицейского главка Руслана Форостяка, инцидент произошел на улице Новосельского в Приморском районе города.

«По определенному адресу работали участковый инспектор и оперативник Приморского отдела полиции. Там, по предварительным данным, скрывался подозреваемый, разыскиваемый за преступления, которые квалифицируются по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганские действия с применением огнестрельного оружия)», — сообщил Форостяк.

Именно в момент, когда полицейские пришли к месту проживания подозреваемого, тот открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Как выяснилось, вместе с ним в жилище находились, по крайней мере, еще двое неизвестных. В настоящее время они задержаны и доставлены в полицию.

Правонарушитель ранил трех полицейских и был застрелен на месте правоохранителями, прибывшими в качестве подкрепления.

Один из раненных полицейский — в тяжелом состоянии.

Как стало известно «ФАКТАМ», открывший стрельбу — некто Валентин Дорошенко — член «Партии Сталина», пророссийский активист, который в 2010 году пытался баллотироваться в мэры Одессы. Тогда же он демонстративно разъезжал верхом на лошади по центру города, а также вызывал мэра Эдуарда Гурвица на дуэль.

Дорошенко также разыскивался полицией как активный участник беспорядков возле здания Одесского главка МВД по улице Еврейской осенью 2013 года. Тогда пророссийски настроенные активисты пытались отбить у правоохранителей задержанного лидера партии «Родина» Игоря Маркова. Валентин Дорошенко — один из лидеров партии «ЗУБР» — «За Украину, Беларусь и Россию».

На сайте МВД Дорошенко значится в разделе разыскиваемых лиц с мая 2016 года.

По некоторым данным, он числился работником средней школы № 122, расположенной по соседству с местом ЧП.

Ранее fakty.ua сообщали о перестрелке в центре Одессы.