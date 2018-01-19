Руководитель Госслужбы занятости объяснил обыск в своем кабинете

Исполняющий обязанности председателя Государственной службы занятости (центральный аппарат) Валерий Ярошенко прокомментировал сообщения ряда СМИ о проведении обыска в кабинете главы ведомства.

«Указанный обыск действительно был, вместе с тем, он никоим образом не касался ни моей работы, ни работы службы занятости в целом. Обыск проводился в рамках уголовного производства о деятельности Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности», — сообщил Валерий Ярошенко и добавил, что он никогда не был должностным лицом этой структуры.

«Абсолютно логично, что следователи не нашли в моем кабинете ни одного документа, связанного с работой этого фонда, и просто ушли», — отметил госчиновник. По его словам, служба занятости к этому уголовному производству никакого отношения не имеет, ведомство работает в обычном режиме.

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