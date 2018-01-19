﻿

USD 28.78
RSS
Валерий Ярошенко

Руководитель Госслужбы занятости объяснил обыск в своем кабинете

Инф. «ФАКТОВ»

19.01.2018 18:21 64

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Исполняющий обязанности председателя Государственной службы занятости (центральный аппарат) Валерий Ярошенко прокомментировал сообщения ряда СМИ о проведении обыска в кабинете главы ведомства.

«Указанный обыск действительно был, вместе с тем, он никоим образом не касался ни моей работы, ни работы службы занятости в целом. Обыск проводился в рамках уголовного производства о деятельности Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности», — сообщил Валерий Ярошенко и добавил, что он никогда не был должностным лицом этой структуры.

«Абсолютно логично, что следователи не нашли в моем кабинете ни одного документа, связанного с работой этого фонда, и просто ушли», — отметил госчиновник. По его словам, служба занятости к этому уголовному производству никакого отношения не имеет, ведомство работает в обычном режиме.

Как сообщали fakty.ua, в Государственной службе занятости назвали самые востребованные профессии в Украине.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии