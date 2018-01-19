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300 украинцев не могут вылететь из Египта

300 украинцев не могут вылететь из Египта

Инф. «ФАКТОВ»

19.01.2018 19:07 458

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Почти 300 украинцев не могут вернуться домой из Египта из-за непогоды. Как сообщает 5 канал, сейчас задерживают три рейса.

Представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что задержка связана со штормовым предупреждением и песчаной бурей, а возвращение людей домой контролирует консул. Он также заверил, что всех граждан разместили в гостиницах за счет туристической компании.

Кроме того, сайт международного аэропорта «Борисполь» сообщает, что с задержкой прибывают самолеты из Европы, в частности — из Брюсселя, Вены и Лондона. Впрочем, время опоздания незначительно и не превышает десяти минут.

Как сообщали fakty.ua, Египет, Турцию и Таиланд исключили из списка стран, в которых разрешено проводить отпуск российским полицейским.

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