300 украинцев не могут вылететь из Египта

Почти 300 украинцев не могут вернуться домой из Египта из-за непогоды. Как сообщает 5 канал, сейчас задерживают три рейса.

Представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что задержка связана со штормовым предупреждением и песчаной бурей, а возвращение людей домой контролирует консул. Он также заверил, что всех граждан разместили в гостиницах за счет туристической компании.

Кроме того, сайт международного аэропорта «Борисполь» сообщает, что с задержкой прибывают самолеты из Европы, в частности — из Брюсселя, Вены и Лондона. Впрочем, время опоздания незначительно и не превышает десяти минут.

Как сообщали fakty.ua, Египет, Турцию и Таиланд исключили из списка стран, в которых разрешено проводить отпуск российским полицейским.