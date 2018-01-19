В День Соборности в центре Киева планируют ограничить движение

В связи с празднованием Дня соборности, 22 января, возможны ограничения движения транспорта в центре столицы, сообщает сайт горгосадминистрации.

Во время мероприятий, которые намечены в этот день, движение могут перекрыть:

на улице Владимирской (между улицами Льва Толстого и Богдана Хмельницкого);

на улице Терещенковской;

на улице Репина;

на бульваре Т. Шевченко (на участке от улицы Леонтовича до Бессарабской площади);

на улице Б. Хмельницкого (в границах улиц Крещатик и Владимирская);

на улице Пушкинской (от бульвара Т. Шевченко до улицы Б. Хмельницкого);

на улице Грушевского (от Европейской площади до улицы Садовой);

через Европейскую площадь;

на улице Трехсвятительской (от Европейской площади до улицы Костельной).

Если запретят проезд на перечисленных улицах, то приблизительно с 9.30 (и до окончания мероприятий) изменятся маршруты и общественного транспорта -- троллейбусов №№ 5, 8, 9, 17 и автобусов №№ 24, 62, 114, 118:

— движение №№ 5,8,9 и 17 организовано по маршруту «Улица Билецкая -- улица Смилянская -- аэропорт „Киев“ -- площадь Космонавтов — бульвар Т. Шевченко» — по действующей трассе, далее -- по улицам Леонтовича, Б. Хмельницкого, Пирогова, бульвару Т. Шевченко и снова транспорт вырулит на привычную трассу.

— временно (с 7.00 и до окончания мероприятий) отменят посадку/высадку пассажиров на остановках «Европейская площадь» (в сторону Почтовой площади), «Университет» на улице Владимирской (в обоих направлениях), «Улица Владимирская» на бульваре Т. Шевченко (в обоих направлениях).

Схемы и графики движения наземного общественного транспорта можно посмотреть здесь.

Кроме того, в метро ориентировочно с 8.00 (и до конца мероприятий) закроют выход из станции «Театральная» к Музею истории Киева.