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Бойцы ВСУ задержали диверсанта – штаб АТО

Бойцы ВСУ задержали диверсанта – штаб АТО

Инф. «ФАКТОВ»

20.01.2018 8:13 221

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В Донецкой области бойцы ВСУ задержали диверсанта.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении противник несколько раз нарушил режим прекращения огня на Светлодарской дуге, обстреляв из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов защитников Луганского. Вблизи Станицы Луганской незаконные вооруженные формирования устроили непродолжительный обстрел из стрелкового оружия.

На Донецком направлении враг активизировался на Приазовье. Здесь в послеобеденное время в районе Широкиного украинские защитники заметили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась в сторону позиций ВСУ. Когда расстояние стало критически близким, военные открыли огонь из стрелкового оружия и заставили диверсантов отойти. Противник оставил на поле боя одного раненого.

Как сообщается, диверсант был эвакуирован с поля боя, ему оказана медицинская помощь.

В вечернее время в этом же районе оккупанты неоднократно вели огонь из тяжелых минометов. Более полутора десятка мин калибра 120-мм разорвались вблизи украинских позиций у Широкиного и Водяного.

Напомним, по данным пресс-центра штаба АТО, на линии соприкосновения не было полного прекращения огня.

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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».

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