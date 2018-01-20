Бойцы ВСУ задержали диверсанта – штаб АТО

В Донецкой области бойцы ВСУ задержали диверсанта.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении противник несколько раз нарушил режим прекращения огня на Светлодарской дуге, обстреляв из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов защитников Луганского. Вблизи Станицы Луганской незаконные вооруженные формирования устроили непродолжительный обстрел из стрелкового оружия.

На Донецком направлении враг активизировался на Приазовье. Здесь в послеобеденное время в районе Широкиного украинские защитники заметили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась в сторону позиций ВСУ. Когда расстояние стало критически близким, военные открыли огонь из стрелкового оружия и заставили диверсантов отойти. Противник оставил на поле боя одного раненого.

Как сообщается, диверсант был эвакуирован с поля боя, ему оказана медицинская помощь.

В вечернее время в этом же районе оккупанты неоднократно вели огонь из тяжелых минометов. Более полутора десятка мин калибра 120-мм разорвались вблизи украинских позиций у Широкиного и Водяного.

Напомним, по данным пресс-центра штаба АТО, на линии соприкосновения не было полного прекращения огня.