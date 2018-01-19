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Штаб АТО: позиции ВСУ обстреляли дважды

Штаб АТО: позиции ВСУ обстреляли дважды

Инф. «ФАКТОВ»

19.01.2018 18:51 42

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По данным пресс-центра штаба АТО, на линии соприкосновения не было полного прекращения огня.

«В течение 19 января зафиксировано два обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. На Луганском направлении, еще среди ночи, враг активизировался на Светлодарской дуге и нарушил режим прекращения огня недалеко Луганского. Вблизи этого населенного пункта боевики вели огонь из 82-мм минометов», — сообщают в штабе.

Также незаконные вооруженные формирования устроили непродолжительное обстрел из стрелкового оружия у Станицы Луганской. На других участках обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

Как сообщали fakty.ua, 18 января в зоне АТО был травмирован украинский боец

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