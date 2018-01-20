На Николаевщине пятерым детям из одной семьи ищут новых пап и мам

Как сообщили в управлении по делам детей Первомайского городского совета, здесь на учете находятся 4 братика 2001, 2003, 2007, 2009 г. р. и сестричка 2012 р., которым необходимо семейное воспитание. Отец детей лишен родительских прав, а место нахождение матери неизвестно.

Деток можно оформить под усыновление, под опеку (попечительство), в приемную семью, в детский дом семейного типа.

Ныне четверо детей устроены в интернаты. Один мальчик — в больнице и имеет инвалидность. Ему нужен особый уход.

27 октября 2015 года, играя, ребенок пострадал от электроудара в трансформаторной будке — получил многочисленные ожоги.

«Обращаемся ко всем неравнодушным, которые захотят взять Сашу в свою семью. Согласие на его разъединение с братьями и сестренкой (в связи с состоянием здоровья мальчика) предоставим. Желающие принять на воспитание деток, дать семейное тепло, уют, подготовить к самостоятельной жизни, могут обращаться в управление по делам детей городского совета (г. Первомайск, ул. Михаила Грушевского, 3, кабинет 312, телефон 4 -25−57)» — сообщает заведующий сектором по опеке, попечительству и усыновлению Первомайского горсовета Лариса Волошаненко.