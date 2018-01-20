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Эд Ширан

Певец Эд Ширан объявил о своей помолвке (фото)

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

20.01.2018 23:05 256

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В субботу, 20 января, популярный британский певец Эд Ширан объявил о своей помолвке с Шерри Сиборн. Молодые люди встречаются уже три года, а знакомы с 11 лет.

На своей страничке в Instagram 26-летний обладатель двух премий «Грэмми» и множества других музыкальных наград написал: «Обзавелся невестой перед самым Новым годом. Мы очень счастливы и любим друг друга, и наши коты тоже».

Эд Ширан и Шерри Сиборн

Шерри на два года младше Эда. Они знакомы со школы. Однако романтические отношения у них начались только летом 2015 года после вечеринки, которую устроила 4 июля у себя дома американская певица Тейлор Свифт.

В интервью журналу People Ширан так рассказал об этом, как выяснилось позже, очень важном дней в своей жизни.

«Согласитесь, это странно — я знаю Шерри с 11 лет. Мы учились в одной школе. Летом 2015 года я дал в Нью-Йорке шесть сольных концертов. А Шерри работала на Уолл-стрит. Она — консультант по финансовым рискам. Мы какое-то время не общались. А тут она мне написала, мол, знаю, что ты в Нью-Йорке. Я ответил. Но у меня совсем не было времени, чтобы встретиться. И вот 4 июля я отправляюсь к Тейлор на вечеринку. Пишу Шерри. Она мне отвечает типа: „Я на вечеринке на Род-Айленде. Празднуем День независимости“. А я ей типа: „И я на Род-Айленде“. Подхожу к Тейлор и спрашиваю: „Могу я пригласить сюда свою школьную знакомую? Ты не против?“. Остальное — уже история».

С тех пор Эд и Шерри стали влюбленной парой. Оказалось, что у них много общих увлечений. Например, любовь к кошкам. К счастью, Калипо и Дорито (так зовут котов Ширана и Сиборн) тоже подружились.

Было известно, что Рождество певец намеревался праздновать с семьей своей возлюбленной. Но он держал в секрете свой план сделать предложение. Когда в середине декабря у Ширана спросили, что он и Сиборн собираются делать в рождественскую ночь, Эд заявил: «У нас есть традиция — мы отправляемся по пабам. В Рождество нужно посетить 12 пабов и в каждом выпить по пинте пива».

Напомним, в конце декабря песня Эда Ширана Perfect возглавила традиционный «Рождественский хит-парад» в Великобритании.

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