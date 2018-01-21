ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.20 января 2018

Когда в бесконечно далеком уже моем детстве мне приходилось наблюдать за тем, как люди обнимаются, я не всегда понимал, насколько это может быть важным для них. Понимание приходит позже, с годами, когда ты сам начинаешь вкладывать в это свой особый смысл. А в моем детстве этого просто не было. И я не считал себя обделенным чьим-то вниманием и теплотой, которые у других проявлялись в этом естественном для многих людей порыве прижать близкого человека к себе, прижать покрепче, чтобы тем самым как-то еще выразить к нему свое особое расположение… Или даже самому просто прижаться в ответ на то, что кто-то близкий и родной в порыве искренних чувств прижал тебя к себе, словно желая передать тепло своей души, тепло своей любви.

Не имея всего этого и не понимая, зачем люди так поступают, я при этом не чувствовал себя обделенным. Ведь обделенным чувствует себя человек, который понимает, чем его обделили. А мне очень долго все это было просто неведомо. Я вполне обходился тем, что кто-нибудь из старших, жалея или пытаясь как-то меня подбодрить, мог легким движением руки погладить мою голову или похлопать по плечу. А вот верхом проявления чувств мне тогда казалось слово — доброе, участливое, сочувствующее, подбадривающее… Вот слово я уже ценить умел, чувствуя массу его оттенков в интонациях, во множестве нюансов, познанных самостоятельно в результате залпом прочитываемых книг и на себе перенесенных детских обид.

Понимание важности, многозначительности и часто даже незаменимости объятий у каждого наступает в разные периоды жизни. У некоторых детей, с рождения не знающих обделенности любовью, это понимание с рождением и приходит, ибо они даже не представляют, что в жизни может быть как-нибудь по-другому. К некоторым людям это не приходит вообще никогда. Потому что одни из них в этом не нуждаются вовсе, а другие отвергают напрочь вполне осознанно, воспринимая как проявление никому не нужной слабости. Ко мне, в силу разных жизненных обстоятельств, это пришло не сразу. Но и не настолько поздно, чтобы жалеть о безвозвратно упущенном. Нет, жалеть ни о чём не стоит. Просто наступившее понимание важности и естественной незаменимости объятий каждого любящего и любимого человека подстегивает к… наверстыванию упущенного. Вот я и наверстываю. Много лет. Постоянно. Наслаждаясь процессом и не представляя, как без этого можно было обходиться прежде. Ведь ничем и никогда нельзя заменить тепло заключенного в объятия маленького родного человечка, который поначалу и отбрыкиваться может, не успев перестроиться мгновенно на одну с тобой волну, а затем млосно (люблю это слово) затихает в твоих объятиях, отдаваясь ничем не заменимому и ни с чем не сравнимому чувству… Я уже не говорю об объятиях взрослых любящих друг друга людей.

Читатели этой рубрики вправе, наконец, задаться вопросом — к чему этот загадочный трактат о пользе объятий? Объясняю. Сегодня весь мир отмечает международный день объятий! Объятий! Не «обнимашек». К чему, кстати, тоже можно относиться терпимо, потому что, несмотря на наигранность чувств, это всё равно наигранность чувств добрых. Что, в принципе, не так уж плохо… Обнимайтесь, друзья мои. Не говорю — почаще или пореже. Такие вещи регламентировать негоже. Обнимайтесь всякий раз, когда не обняться не можете. Или когда понимаете, что без этого вашего порыва никак не обойтись близкому для вас человеку. Международные или не международные дни проходят и забываются. А искренние чувства должны сопровождать нас каждый день, даря радость бытия и сея любовь и тепло. Добра и счастья вам, друзья мои. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ

СЕСТРИЧКИ ОБЕЗЬЯНКИ

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Время выпуска: 1977 — 1981

Скульптор: Francisco Catalá

Высота: 22 cm