Турция заявила об обстреле своей провинции со стороны Сирии

В результате ракетного удара по территории Турции со стороны Сирии один человек получил ранение.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Отмечается, что ракетному обстрелу со стороны Сирии подверглась турецкая провинция Килис.

По предварительным данным, четыре ракеты с сирийской территории попали по двум кварталам в провинции. Полицейские оцепили район, прибывшие на место пожарные потушили возгорания.

Напомним, ранее 20 января турецкая армия начала военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые базируются на севере Сирии в районе Африна. Турецкий Генштаб заявил, что целью операции является освобождение населения северной Сирии от власти террористов. В заявлении подчеркивается, что наступление нацелено не только на курдские военные формирования, но и на позиции террористической группировки «Исламское государство».