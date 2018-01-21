Французы разрешили напечатать Реймсское Евангелие из исчезнувшей библиотеки Ярослава Мудрого

Солистка Венской оперы народная артистка Украины Виктория Лукьянец выступила 20 января в Софийском соборе Киева с концертом, выручка от которого пойдет на оплату первого факсимильного издания всемирно знаменитого Реймсского Евангелия. Большинство историков сходятся на том, что эта книга, написанная кириллицей на церковно-славянском языке, находилась в бесследно исчезнувшей библиотеке великого князя Киевского Ярослава Мудрого.

В 1051 году он выдал свою дочь Анну замуж за короля Франции Генриха I. Отправляясь к жениху, Анна взяла с собой Евангелие, названное впоследствии Реймсским. На нем присягали все последующие французские монархи. Эта книга хранится ныне в библиотеке французского города Реймс. Она является самой древней из сохранившихся украинских книг.

-- Французская сторона разрешила нам отпечатать факсимильное издание (точную копию. — Авт.) Реймсского Евангелия тиражом 1000 экземпляров, --заявила «ФАКТАМ» на концерте Виктории Лукьянец генеральный директор Национального заповедника «София Киевская» Неля Куковальская. — Вскоре я поеду в Реймс для подписания соответствующего договора и привезу электронную копию книги.

-- Знаю, что Виктория Лукьянец дала в Софийском соборе уже три концерта, сборы от которых пойдут на оплату факсимильного издания Реймсского Евангелия. Этих денег достаточно на реализацию проекта?

— Нет, — отвечает заместитель генерального директора Национального заповедника «София Киевская» Кира Петрачек. — Тут нужно пояснить, что когда в соборе одновременно находится уж очень много людей, это негативно сказывается на сохранности фресок ХI века. Поэтому число зрителей ограничили — не более 100 человек. Все билеты (стоимость 350 гривен) на концерты Виктории Лукьянец были раскуплены. Получается, что за каждый из концертов выручали по 35 тысяч гривен.

— На факсимильное издание Реймсского Евангелие понадобится большая сумма — порядка полумиллиона гривен, -- говорит Неля Куковальская. — Недостающие средства наш заповедник мог бы внести из сборов за продажу входных билетов. Но мы считаем, что в данном случае уместно объявить сбор народных пожертвований. Когда напечатаем факсимильное издание, один из его экземпляров будет демонстрироваться на видном месте в Софийском соборе.

Кстати, Виктория Лукьянец провела в декабре 2016 года в этом храме концерт, выручка от которого пошли на реставрацию киота (особого украшенного шкафа) для одной из самых древних чудотворных икон Киевской Руси — Николы Мокрого. В субботу, 20 января по завершению концерта Лукьянец по сбору средств на факсимильное издание Реймсского Евангелия прошла презентация отреставрированного киота. Сама икона более полувека считалась исчезнувшей. Несколько лет назад ее обнаружили в США.

Фото Серея Тушинского, «ФАКТЫ»

На фото

Солистка Венской оперы Виктория Лукьянец дала в Софийском соборе уже третий концерт, выручка от которых пойдет на оплату факсимильного издания Реймсского Евангелия — самой древней из сохранившихся украинских книг