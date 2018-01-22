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«Интерконтиненталь»

Из кабульской гостиницы «Интерконтиненталь» спасли 19 украинцев, — СМИ (обновлено, фото)

Инф. «ФАКТОВ»

22.01.2018 12:09 226

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Из гостиницы «Интерконтиненталь», которую 20 января атаковали террористы, были спасены 19 украинцев. Об этом ТСН сообщил посол Украины в Таджикистане Виктор Никитюк.

По словам дипломата, наши сограждане сейчас находятся в безопасном месте на одной из баз союзников Украины в Кабуле.

Все вопросы, связанные с погибшими согражданами (по данным МИД, их количество увеличилось до семи), будет решать консул, выехавший в столицу Афганистана. Тела погибших отправят в Украину на самолетах государств-союзников, однако даты еще неизвестны.

Четверо из погибших украинцев — представители авиакомпании «Украинские крылья», двое — из авиакомпании «Урга» (Кропивницкий), один работал по контракту в CemAir.

«Ребята, не стало двух прекрасных молодых девочек — Кати Пасенчук и Иры Медичевой. Вечная им память», — написала в социальных сетях киевлянка Татьяна Иванютина.

Как сообщали fakty.ua, США крайне негативно отреагировали на теракт в столице Афганистана.

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