Волкер посетит Донбасс, чтобы набраться впечатлений перед встречей с Сурковым

Перед встречей с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Курт Волкер посетит Донбасс.

Как сказал американский политик в комментарии «Голосу Америки», 24 января он прибывает в Украину и в тот же день оправляется на Донбасс, чтобы лично ознакомиться с ситуацией в регионе.

На следующий день запланированы встречи с украинскими должностными лицами в Киеве, а 26 января уже в Объединенных Арабских Эмиратах он встретится с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Напомним, Волкер и Сурков последний раз встречались 13 ноября. Тогда речь шла, помимо прочего, о размещении миротворцев на Донбассе. Данные переговоры представитель Госдепа назвал «шагом назад», хоть и признал, что дискуссия была положительная.