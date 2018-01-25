Найдена предсмертная записка нацгвардейца, застрелившегося в Апелляционном суде Луганской области

В четверг, 25 января, в помещении Апелляционного суда Луганской области сослуживцами было обнаружено тело бойца Нацгвардии, охранявшего админздание суда.

Наряд из троих бойцов готовился к пересменке, когда двое нацгвардейцев, находившихся в одном помещении, услышали выстрел в другом. Кинувшись туда, они увидели окровавленное тело своего товарища с ранением в голову и сообщили о произошедшем в Северодонецкий отдел полиции.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа изъяла табельное оружие погибшего и нашла в его личных вещах предсмертную записку. Что именно было в записке, пока не разглашается, рассказала «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации областного главка полиции Татьяна Погукай. Уголовное производство по гибели нацгвардейца открыто по статье Уголовного кодекса «Убийство». В настоящее время следствие отрабатывает разные версии произошедшего, опрашивает сослуживцев погибшего и изучает записи видеокамер наблюдения, установленных в здании.

Однако сомнений в том, что это было самоубийство, у правоохранителей практически нет. По данным источника «ФАКТОВ», 22-летний уроженец Черкасской области выстрелил себе в висок из табельного пистолета. Рана характерна для полученной после выстрела в упор. В своей записке нацгвардеец попросил прощения у родных и сослуживцев. «Я понимаю, что я дурак. Но моя жизнь — бессмысленна», — написал он перед смертью.

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