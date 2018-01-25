Украина уже в скором времени будет в первой 50-ке рейтинга Doing Business – Порошенко

Украина в скором времени займет место в первой 50-ке рейтинга Doing Business. Об этом во время своего выступления в Украинском доме в Давосе заявил президент нашей страны Петр Порошенко.

«У нас есть место в рейтинге Doing Business, и я уверен, что за короткое время мы будем в первой 50-ке. И это абсолютно реально. Наша команда дружно работает, мы тяжело работаем и много делаем. Я горжусь, опять же, мы провели важную реформу в пенсионном секторе. Это важно для нашей финансовой системы, которая будет намного стабильнее», — сказал глава государства.

Он также выразил уверенность, что в 2018 году уменьшится дефицит государственного бюджета. ПО его словам, мало кто мог представить, что «три года назад у нас было 15% бюджетного дефицита, а сейчас — менее 3%. Может, в этом году будет меньше 2%».

Кроме того, говоря о ближайших перспективах Порошенко отметил, рост экономики в нынешнем году будет существенно больше, чем в предыдущем.

«Мы планируем изменить налоговую сферу, чтобы не было никаких налогов на реинвестиции. Это бы очень увеличило количество инвесторов в украинскую экономику. Это важно для нашего экономического роста, которое было показано в 2017, — этого не достаточно. Я уверен, что в 2018 этот показатель должен быть выше», — сказал президент.

Он сообщил, что в Украине будет создан аналитический орган финансовой безопасности, не связанный с силовиками.

«Мы создаем национальное бюро для финансовой безопасности. Эта структура будет с аналитическими функциями, и ни одно другое правоохранительное агентство не будет иметь ничего общего с ним», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Порошенко призвал международных инвесторов «не терять время, поскольку сейчас именно то время и то место, чтобы инвестировать в Украину».

Напомним, президент Украины Петр Порошенко принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава государства уже провел множество встреч, в частности, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом группы Всемирного банка Джим Йонг Кимом и другими.