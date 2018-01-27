Взрыв бомбы на юге Афганистана: 4 человека погибли, 10 ранены

По меньшей мере четыре человека погибли и 10 пострадали при взрыве на юге Афганистана. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на службу безопасности Кандагара.

Four killed, 10 wounded in #Kandahar suicide attack — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) 26 января 2018 г.

Согласно информации телеканал, инцидент произошел в пятницу вечером в городе Кандагар. Взрыв был совершен террористом-смертником на заминированном автомобиле. Среди погибших двое полицейских.

Других подробностей пока не поступало. Ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Напомним, что в Афганистане продолжается вооруженное противостояние между правительственными войскам, солдатами США и НАТО с одной стороны и боевиками из различных радикальных группировок с другой. Оно вступило в активную стадию в январе 2015 года, сразу после вывода основного контингента войск НАТО из Афганистана. На данный момент в стране остаётся около 13 тыс. солдат стран НАТО, из которых 10,8 тыс. человек приходится на американские войска.