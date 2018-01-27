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Взрыв в Кабуле

Теракт в Кабуле: смертник взорвал заминированную машину "скорой помощи" (фото)

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

27.01.2018 23:56 201

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В субботу, 27 января, в Кабуле произошел крупный теракт. По уточненным данным, погибли по меньшей мере 95 человек. Еще 158 получили ранения. Некоторые из них находятся в критическом состоянии, поэтому число погибших может увеличиться.

Ответственность за теракт взяло на себя движение «Талибан», боевики которого 20 января захватили отель Intercontinental в столице Афганистана. Тогда погибли 22 человека, в том числе семь граждан Украины.

В этот раз нападение совершил смертник-одиночка. Он угнал машину скорой помощи и начинил ее взрывчаткой. На этом автомобиле в самый разгар рабочего дня (суббота в Афганистане — рабочий день) он направился в центр Кабула, в район, где расположены посольства иностранных государства и представительство Евросоюза.

В целях безопасности дипломатический квартал в афганской столице тщательно охраняется. Все автомобили проезжают несколько КПП. Подозрительные машины проверяются военными и полицейскими.

На первом КПП «скорая помощь» подозрений не вызвала. А вот на втором КПП машину остановили. И тогда смертник взорвал ее.

Личности погибших и раненых устанавливаются.

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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?

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