"Театралку с молотком" начали судить в Днепре за избиение бойца АТО

29 января в Днепре начался судебный процесс по так называемому делу «театралки с молотком». Местную жительницу обвиняют в том, что она осенью 2016 года в оперном театре нанесла удар молотком по голове ветерану АТО. Дело слушается в Кировском районном суде Днепра.

Подсудимой Марине Меньшиковой сначала инкриминировали статью 125 Уголовного кодекса (умышленное нанесение легких телесных повреждений). Как сообщает Радио Свобода, в ходе судебного заседания стало известно, что инцидент переквалифицировали, и теперь Меньшикова обвиняется по статье 296 (хулиганство). Данная статья более «тяжелая»: санкции предусматривают до семи лет лишения свободы.

Подозреваемая отказалась от адвоката и намерена защищать себя самостоятельно. Также Меньшикова указала, что не признает своей вины. По ее словам, в инциденте в театре с ее стороны была «самооборона».

Объясняя наличие молотка в сумке во время похода в театр, Меньшикова заявила, что представление было вечерним, возвращаться пришлось бы поздно, потому необходимо было взять средство самозащиты.

Следующее заседание назначено на 23 марта. Подсудимая до этого времени будет оставаться под стражей.

Напомним, после открытия уголовного дела Меньшикова более года скрывалась от следствия в Крыму и на Донбассе, затем вернулась в Днепр, где была арестована.

Фото dpchas.com.ua