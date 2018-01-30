Эксперт: Цены на продукты в Украине почти сравнялись с европейскими

Генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил о том, что в 2018 году стоимость большинства продуктов в Украине будет только расти. Такое мнение он высказал в интервью изданию «Сегодня».

«Летом традиционно некоторые продукты подешевеют, однако это не будет так существенно, как в прошлые годы», — считает Алексей.

При этом генеральный директор ассоциации поставщиков считает, что некоторые из продуктов в Украине стоят так, как в Европе.

«По многим позициям уже достигнут паритет с Евроценами, поэтому можно ожидать лишь замедления темпов роста. Относительная дешевизна наших фруктов и овощей летом и осенью объясняется тем, что среднюю цену снижает несортовая украинская продукция. А отборные импортные яблоки у нас уже сейчас стоят, как в Европе», — отметил Дорошенко.

В то же время многие специалисты высказывают мнение, что украинцы платят за еду значительно большую часть своих доходов по сравнению с жителями других стран ЕС. Причина в том, что зарплаты украинцев остаются одними из самых низких в Европе.

Напомним, что помимо цен на продукты украинцев неприятно «радует» и повышение стоимости проезда на общественном транспорте: в Киеве более полусотни маршруток подняли плату за проезд.