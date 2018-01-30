﻿

USD 28.55
RSS
Покупка

Эксперт: Цены на продукты в Украине почти сравнялись с европейскими

Инф. «ФАКТОВ»

30.01.2018 4:25 182

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил о том, что в 2018 году стоимость большинства продуктов в Украине будет только расти. Такое мнение он высказал в интервью изданию «Сегодня».

«Летом традиционно некоторые продукты подешевеют, однако это не будет так существенно, как в прошлые годы», — считает Алексей.

При этом генеральный директор ассоциации поставщиков считает, что некоторые из продуктов в Украине стоят так, как в Европе.

«По многим позициям уже достигнут паритет с Евроценами, поэтому можно ожидать лишь замедления темпов роста. Относительная дешевизна наших фруктов и овощей летом и осенью объясняется тем, что среднюю цену снижает несортовая украинская продукция. А отборные импортные яблоки у нас уже сейчас стоят, как в Европе», — отметил Дорошенко.

В то же время многие специалисты высказывают мнение, что украинцы платят за еду значительно большую часть своих доходов по сравнению с жителями других стран ЕС. Причина в том, что зарплаты украинцев остаются одними из самых низких в Европе.

Напомним, что помимо цен на продукты украинцев неприятно «радует» и повышение стоимости проезда на общественном транспорте: в Киеве более полусотни маршруток подняли плату за проезд.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии