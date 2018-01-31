В США опубликовали доказательства перехвата российским Су-27 американского самолета (видео)

Представители Военно-морских сил США опубликовали видео с доказательством неправомерных действий российских летчиков во время перехвата американского ЕР-3 Aries в небе над Черным морем.

Видео инцидента, который произошел в международном воздушном пространстве 29 января, размещено на Youtube.

В комментарии американские моряки отмечают, что действия российского экипажа представляли опасность.

«Российские пилоты пролетели в пяти футах (1,5 метра) от американского борта. Перехват продолжался 2 часа и 40 минут», — говорится в сообщении.

При этом в ВМС США напоминают, что российские военные имеют право действовать в рамках международного воздушного пространства, но они должны соблюдать принятые правила. Речь идет о Соглашении от 1972 года о предотвращении инцидентов на открытом море и над его пределами (INCSEA). Указывается, что опасные действия повышают риск просчетов и аварий в воздухе.

«Самолет США работал в соответствии с международным правом и не провоцировал эту российскую активность», — указано в сообщении.