В США опубликовали доказательства перехвата российским Су-27 американского самолета (видео)
Представители Военно-морских сил США опубликовали видео с доказательством неправомерных действий российских летчиков во время перехвата американского ЕР-3 Aries в небе над Черным морем.
Видео инцидента, который произошел в международном воздушном пространстве 29 января, размещено на Youtube.
В комментарии американские моряки отмечают, что действия российского экипажа представляли опасность.
«Российские пилоты пролетели в пяти футах (1,5 метра) от американского борта. Перехват продолжался 2 часа и 40 минут», — говорится в сообщении.
При этом в ВМС США напоминают, что российские военные имеют право действовать в рамках международного воздушного пространства, но они должны соблюдать принятые правила. Речь идет о Соглашении от 1972 года о предотвращении инцидентов на открытом море и над его пределами (INCSEA). Указывается, что опасные действия повышают риск просчетов и аварий в воздухе.
«Самолет США работал в соответствии с международным правом и не провоцировал эту российскую активность», — указано в сообщении.
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