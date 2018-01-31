Кукла, Золушка, Харлампий, Ярасвет. Минюст назвал самые необычные имена для детей в 2017 году

Министерство юстиции традиционно обнародовало самые необычные имена, которые в 2017 году давались новорожденным. Среди женских имен самыми необычными были Кукла, Золушка, Принцесса, Мадонна, Олимпиада, Панна, Беллатрисса, Нух, Евлалия, Осийохон, Фаустина, Кэролайн, Япила, Присцила, Вевея, Тиссанде, Айяр.

В число самых необычных имен для новорожденных мальчиков попали Роял, ТиДжей, Ярасвет, Харлампий, Цезарь, Кристофор, Джейкоб, Джонни, Кристобал, Конор, Мухаймин, Дьюдонне-Рене, Потап, Мухаммед Али, Шавкавбек, Родриго, Одиссеас, Аполлон, Прохор-Джай.

Что касается самых популярных имен, то рейтинг женских существенно не поменялся. Среди самых распространенных — Анастасия, София, Анна, Мария, Виктория, Полина, Вероника, Ева, Злата, Милана и Соломия.

Мальчики в 2017 году чаще всего получали имена Артем, Максим, Александр, Дмитрий, Владислав, Матвей, Иван, Андрей, Илья, Назар, Тимофей.

Напомним, в Киеве по итогам 2017 года рейтинг самых популярных женских имен возглавляют София, Мария и Злата, а мужских — Артем, Иван и Максим.