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суперлуние

Жители Украины смогли наблюдать суперлуние и лунное затмение (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

31.01.2018 19:59 403

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Жители Земли смогли увидеть сегодня уникальное астрономическое явление: 31 января совпали по времени лунное затмение, суперлуние и так называемая «голубая Луна».

В Украине заснять необычную Луну смогли жители регионов, где была ясная погода и безоблачное небо. Так, хорошо было видно лунное затмение в южных и центральных областях. Тень Земли закрыла крайнюю верхнюю часть спутника.

луна

луна

Затмение в Одессе

луна

луна

Затмение в Бердянске

В других регионах полюбоваться уникальным явлением помешала облачность. Для тех, кто не смог сегодня наблюдать за небом, космическое агентство NASA вело онлайн-трансляцию затмения.

Фото nasamoon/Twitter, dumskaya.net, pro.berdyansk.biz

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