Жители Украины смогли наблюдать суперлуние и лунное затмение (фото)
Жители Земли смогли увидеть сегодня уникальное астрономическое явление: 31 января совпали по времени лунное затмение, суперлуние и так называемая «голубая Луна».
В Украине заснять необычную Луну смогли жители регионов, где была ясная погода и безоблачное небо. Так, хорошо было видно лунное затмение в южных и центральных областях. Тень Земли закрыла крайнюю верхнюю часть спутника.
Затмение в Одессе
Затмение в Бердянске
В других регионах полюбоваться уникальным явлением помешала облачность. Для тех, кто не смог сегодня наблюдать за небом, космическое агентство NASA вело онлайн-трансляцию затмения.
Фото nasamoon/Twitter, dumskaya.net, pro.berdyansk.biz
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!! ”