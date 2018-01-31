Жители Украины смогли наблюдать суперлуние и лунное затмение (фото)

Жители Земли смогли увидеть сегодня уникальное астрономическое явление: 31 января совпали по времени лунное затмение, суперлуние и так называемая «голубая Луна».

В Украине заснять необычную Луну смогли жители регионов, где была ясная погода и безоблачное небо. Так, хорошо было видно лунное затмение в южных и центральных областях. Тень Земли закрыла крайнюю верхнюю часть спутника.

Затмение в Одессе

Затмение в Бердянске

В других регионах полюбоваться уникальным явлением помешала облачность. Для тех, кто не смог сегодня наблюдать за небом, космическое агентство NASA вело онлайн-трансляцию затмения.

Фото nasamoon/Twitter, dumskaya.net, pro.berdyansk.biz