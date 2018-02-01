В Крыму оккупанты разрыли хранилище токсичного песка

В аннексированном Крыму продолжается масштабная добыча песка на дамбе Нижне-Чурбашского хвостохранилища. Песок в этом месте является крайне токсичным, поскольку сюда около тридцати лет сгружались ядовитые отходы предприятия «Камыш-Бурунский железорудный комбинат». На данном участке в песке крайне высока концентрация мышьяка, сурьмы, ванадия, фосфора.

Министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий проанализировало данные аэрофотосъемки. Снимки свидетельствуют, что по состоянию на конец 2017 года добыча песка на данном участке не прекратилась. Добытый песок используют для строительства Керченского моста и гражданского строительства.

В Министерстве отмечают, что работы на хвостохранилище угрожают здоровью людей и экологии Черного моря. В процессе добычи и перевозки ядовитый песок неизбежно попадает в воздух, а атмосферные осадки смывают токсические отходы в акваторию Черного моря через разрушенную дамбу.

Напомним, Украина в феврале 2018 года направит иски в международные суды из-за строительства Россией перехода через Керченский пролив. Украина будет добивается компенсации за экологический вред, причиненный строительством, и возмещения недополученной прибыли украинскими портами.