Под Николаевом херсонец на КIА «подрезал» джип BMW Х5 и расстрелял его водителя

В ночь на субботу, 3 февраля, при въезде в Николаев со стороны Одессы произошло ДТП с участием BMWХ5 и КIА со стрельбой.

Как стало известно «ФАКТАМ», водители не нашли общий язык в вопросе перестроения КIА в правый ряд. В итоге этот автомобиль столкнулся с идущим здесь BMWХ5.

После остановки обоих авто водитель КIА достал травматический пистолет и сделал четыре выстрела по оппоненту в BMW. Последнего доставили в больницу скорой помощи с ранениями. Он -житель Николаева. Стрелявший — житель Херсонской области.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, устроивший стрельбу был доставлен в Центральный отдел полиции Николаева. По факту случившегося открыто уголовное производство по 125-й статье Уголовного кодекса Украины (легкое телесное повреждение).