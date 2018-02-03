Под Николаевом херсонец на КIА «подрезал» джип BMW Х5 и расстрелял его водителя
Руслан ПОДГОРНЫЙ специально для «ФАКТОВ» (Николаев)
03.02.2018 15:22 1991
В ночь на субботу, 3 февраля, при въезде в Николаев со стороны Одессы произошло ДТП с участием BMWХ5 и КIА со стрельбой.
Как стало известно «ФАКТАМ», водители не нашли общий язык в вопросе перестроения КIА в правый ряд. В итоге этот автомобиль столкнулся с идущим здесь BMWХ5.
После остановки обоих авто водитель КIА достал травматический пистолет и сделал четыре выстрела по оппоненту в BMW. Последнего доставили в больницу скорой помощи с ранениями. Он -житель Николаева. Стрелявший — житель Херсонской области.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, устроивший стрельбу был доставлен в Центральный отдел полиции Николаева. По факту случившегося открыто уголовное производство по 125-й статье Уголовного кодекса Украины (легкое телесное повреждение).
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