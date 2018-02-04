Украинская теннисистка проиграла чемпионке Australian Open в финале турнира в Тайбэе

Украинка Катерина Козлова, занимающая 85-е место в мировой классификации, остановилась в шаге от выигрыша турнира в Тайбэе с призовым фондом 226 тысяч долларов. В финале соревнований 23-летняя уроженка Николаева уступила 45-й ракетке мира Тимеа Бабош из Венгрии, которая в этом году вместе с француженкой Кристиной Младенович стала победительницей парных состязаний на Открытом чемпионате Австралии.

Финальный поединок в Тайбэе продолжался один час и 23 минуты и завершился победой Бабош, «посеянной» на турнире под четвертым номером, — 7:5, 6:1.

Выступление на этих соревнованиях принесло Козловой 21 тысячу 400 долларов призовых. Кроме того, выход в финал позволит Катерине установить персональный рекорд в обновленном мировом рейтинге, который будет опубликован завтра, 5 февраля. Благодаря удачной игре в Тайбэе украинка переместится с 85-й на 65 строку списка сильнейших теннисисток планеты. Предыдущее достижение — 71-е место — было установлено Козловой в сентябре 2017 года.

Напомню, что в 2017 году победителем турнира в Тайбэе стала украинка Элина Свитолина.