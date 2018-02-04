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Украина поднялась в рейтинге верховенства права

Украина поднялась в рейтинге верховенства права

Инф. «ФАКТОВ»

04.02.2018 17:45 73

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Украина заняла 77-ю позицию среди 113 стран мира в рейтинге верховенства права за 2017−2018 годы.

Результаты рейтинга обнародованы на сайте международной неправительственной организации World Justice Project, сообщает УНИАН.

Индекс верховенства права составляется раз в два года.

По данным экспертов организации, по сравнению с предыдущими оценками, Украина поднялась на одну позицию. Украина на 12 пунктов опередила Российскую Федерацию.

Лидерами рейтинга стали Дания, Норвегия и Финляндия. На последних местах оказались Венесуэла, Камбоджа и Афганистан.

Индекс верховенства права отражает обеспечение законности в стране и рассчитывается с учетом состояния правительственных полномочий, уровня коррупции, открытости правительства, фундаментального характера права, обеспечения порядка и безопасности, гражданского и уголовного правосудия.

Напомним, ранее американский аналитический центр Heritage Foundation обнародовал очередной рейтинг экономической свободы в мире. Украина занимает в нем 150-е место среди 186 стран мира с результатом 51,9 пункта из 100 возможных.

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