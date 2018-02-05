В США по обвинению в инцесте арестованы отец и дочь, у которых родился ребенок (фото)

В американском штате Северная Каролина арестованы 42-летний Стивен Плэдл и его 20-летняя дочь Кэти Плэдл. Им предъявлены обвинения в инцесте. В сентябре 2017 года у них родился ребенок — мальчик. Кроме того, противоестественная пара утверждает, что сыграла свадьбу.

В полицию о кровосмешении заявила жена Стивена, которую тот бросил, начав жить вместе с Кэти.

Как сообщает The New York Post, почти сразу после рождения Кэти мать и отец отдали младенца на удочерение. Она выросла в приемной семье. Однако, в 2016 году девушка решила разыскать своих биологических родителей и нашла их через соцсети. В то время Стивен проживал в штате Виргиния вместе со своей женой (матерью Кэти) и еще двумя дочерьми (ее младшими сестрами).

Семья счастливо воссоединилась. Кэти стала жить вместе с родными. Однако, через некоторое время супруга Пэдла стала подмечать некоторые странности. Так, Стивен часто ночевал в комнате старшей дочери.

В ноябре 2016 года Пэдл и его жена разъехались. Впоследствии супруга подала на развод. О том, что Кэти беременна от Стивена ее мать узнала в мае 2017, когда прочитала это в дневнике одной из других своих дочерей. Стивен потребовал, чтобы младшие дети называли Кэти не сестрой, а мачехой. Связавшись с мужем, женщина потребовала от него объяснений. И тот подтвердил, что Кэти ждет от него ребенка и что они собираются сыграть свадьбу. В июле Кэти Плэдл написала в соцсети, что они со Стивеном поженились в Мэриленде (незаконный брак теперь будет аннулирован). После чего пара переехала в Северную Каролину, где у них не было знакомых, под видом нормальной семьи.

Стивена и Кэти будут судить. По законам штата за инцест может грозить до десяти лет тюремного заключения.

Биологическая мать Кэти считает виновным в случившемся мужа, которые манипулировал девушкой и склонил ее к сожительству.