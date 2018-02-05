﻿

USD 27.89
RSS
Стивен и Кэти

В США по обвинению в инцесте арестованы отец и дочь, у которых родился ребенок (фото)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

05.02.2018 8:56 1181

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В американском штате Северная Каролина арестованы 42-летний Стивен Плэдл и его 20-летняя дочь Кэти Плэдл. Им предъявлены обвинения в инцесте. В сентябре 2017 года у них родился ребенок — мальчик. Кроме того, противоестественная пара утверждает, что сыграла свадьбу.

В полицию о кровосмешении заявила жена Стивена, которую тот бросил, начав жить вместе с Кэти.

Как сообщает The New York Post, почти сразу после рождения Кэти мать и отец отдали младенца на удочерение. Она выросла в приемной семье. Однако, в 2016 году девушка решила разыскать своих биологических родителей и нашла их через соцсети. В то время Стивен проживал в штате Виргиния вместе со своей женой (матерью Кэти) и еще двумя дочерьми (ее младшими сестрами).

Семья счастливо воссоединилась. Кэти стала жить вместе с родными. Однако, через некоторое время супруга Пэдла стала подмечать некоторые странности. Так, Стивен часто ночевал в комнате старшей дочери.

В ноябре 2016 года Пэдл и его жена разъехались. Впоследствии супруга подала на развод. О том, что Кэти беременна от Стивена ее мать узнала в мае 2017, когда прочитала это в дневнике одной из других своих дочерей. Стивен потребовал, чтобы младшие дети называли Кэти не сестрой, а мачехой. Связавшись с мужем, женщина потребовала от него объяснений. И тот подтвердил, что Кэти ждет от него ребенка и что они собираются сыграть свадьбу. В июле Кэти Плэдл написала в соцсети, что они со Стивеном поженились в Мэриленде (незаконный брак теперь будет аннулирован). После чего пара переехала в Северную Каролину, где у них не было знакомых, под видом нормальной семьи.

Стивена и Кэти будут судить. По законам штата за инцест может грозить до десяти лет тюремного заключения.

Биологическая мать Кэти считает виновным в случившемся мужа, которые манипулировал девушкой и склонил ее к сожительству.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии