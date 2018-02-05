Будут ли «Национальные дружины» проверять у водителей документы и наводить порядок на дорогах?

«ФАКТЫ» выяснили, что говорит украинское законодательство по поводу функций «Нацдружин»

В конце января в Киеве были приведены к публичной присяге активисты «Национальных дружин». Это событие получило широкий общественный резонанс. Во время обсуждения законности и целесообразности работы «Нацдружин» в числе прочего прозвучало заявление народного депутата Олега Осуховского о том, что новые «дружинники» смогут участвовать и в наведении порядка на дорогах, так как действующий закон позволяет им пресекать нарушения Правил дорожного движения, проверять у водителей документы, составлять протоколы и прочее. Руководители МВД и Генпрокуратуры разъяснили, что общественное формирование «Национальные дружины» может осуществлять свою деятельность только в рамках закона, а в случае превышения полномочий, применения силы или оружия «дружинники» будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.

Что же по этому поводу говорит закон? Понятия «национальные дружины» нет в законодательстве Украины. Однако в 2000 году был принят Закон «Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы», где сказано, что координировать действия добровольных помощников должна местная власть, а организовывать и контролировать их ежедневную работу — Нацполиция и Госпогранслужба. Одной из основных задач общественных формирований по охране общественного порядка, среди прочего, является и участие в обеспечении безопасности дорожного движения.

Очень важно, что свою деятельность, в том числе и по обеспечению безопасности дорожного движения, общественные формирования могут осуществлять только совместно с полицией. Самостоятельно они могут работать лишь в сельской местности, и то выполняя конкретные задачи, поставленные руководителем соответствующего органа Нацполиции. Члены таких формирований вправе вместе с полицейскими или пограничниками задерживать и доставлять в органы Нацполиции или Госпогранслужбы лиц, которые не выполняют требование по прекращению админнарушения и при этом оказывают злостное неповиновение «дружинникам».

Интересно, что «дружинники» могут применять меры физического воздействия, спецсредства индивидуальной защиты и самообороны, заряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, предварительно предупредив правонарушителя или преступника. Применять спецсредства без предупреждения допускается только при возникновении реальной угрозы жизни или здоровью «дружинника», рядового гражданина, полицейского или пограничника. При этом категорически запрещается использовать холодное и огнестрельное оружие!

В процессе наведения порядка на дорогах «дружинники» имеют право:

в случае нарушения водителями Правил дорожного движения, создания реальной угрозы жизни или здоровью граждан принимать меры к прекращения этого правонарушения;

осуществлять проверку документов у водителей на право пользования и управления транспортными средствами;

не допускать лиц, не имеющих документов или находящихся в состоянии опьянения, к дальнейшему управлению транспортными средствами.

Однако отечественные правозащитники, работающие в автодорожной сфере, обеспокоены самой вероятностью такой помощи. В частности, автор известной книги «100 аргументов против штрафов ГАИ» Владимир Караваев в своем Facebook заявил: «Ущипните меня, может, я сплю? Цитата дня: Национальные дружины могут следить за соблюдением ПДД участниками дорожного движения!»

Еще жестче прокомментировал перспективу наведения порядка «Нацдружинами» известный адвокат Вадим Володарский, практикующий в сфере дорожной безопасности. «В данном случае обеспечение выполнений водителями требований ПДД — это еще полбеды. По сути „Национальные дружины“ — это возрождение штурмовых отрядов!» — категорично заявил адвокат.

Не одобряют появление общественных дружинников и рядовые граждане. Вот, например, что написал в Facebook активный пользователь Владимир Кулич: «Какие еще дружины? В Украине полицейских в 5 раз больше, чем в европейских государствах! Полицейских около 350 тысяч!» Не менее скептичен и другой пользователь соцсетей Дмитрий Островной: «Вот и возродили добровольные народные дружины… Для абсурдности ситуации не хватает только казаков на конях и с нагайками».