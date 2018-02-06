Олег Сенцов читает по две книги в неделю и выучил английский, — правозащитница

Российская правозащитница Зоя Светова сообщила о получении письма от незаконно осужденного в России украинца — крымского кинорежиссера Олега Сенцова.

«У него все по старому. Читает по две книги в неделю. Выучил английский. Только практиковать его в ямальский зоне не с кем. Писем писать не любит. Настроение стабильное. Чувствует себя не очень. Температура на улице 20 градусов мороза. Снег лежит уже три месяца. Начал получать „Новую газету“. Говорит, что пришло сразу несколько номеров. Пишите ему письма. Отвечать будет редко. Но думаю, все равно это супер важно. А вообще то, что он по-прежнему сидит там, так же как и остальные невиновные украинцы в частности, — позор нам всем. Надо требовать и от наших властей и от украинских и от западных, чтобы их выпустили», — написала Зоя Светова на своей страничке в Facebook и опубликовала адрес, по которому можно писать Олегу Сенцову.

629 400 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Северная 33, ИК-8. Сенцову Олегу Геннадьевич, 1976 г. р.

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