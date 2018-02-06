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МИД просит украинцев быть осторожными на Мальдивах

МИД просит украинцев быть осторожными на Мальдивах

Инф. «ФАКТОВ»

06.02.2018 10:35 73

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С 5 февраля 2018 года на территории Мальдивской Республики в связи с обострением внутриполитической ситуации объявлено чрезвычайное положение.

В связи с этим Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины проявлять осторожность во время пребывания на территории этого государства, воздерживаться от участия в любых протестных акциях и избегать мест массового скопления людей, особенно в столице республики — Мале.

«Следует учитывать, что волнения могут возникать спонтанно и предусмотреть их может быть проблематично. По информации компетентных органов Мальдивской Республики, все международные и местные аэропорты, а также гостиницы будут работать в штатном режиме», — сообщают в МИД Украины.

Как сообщали fakty.ua, на Мальдивах задержали экс-президента страны.

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