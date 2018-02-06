За сутки курс биткойна обрушился на 25%

За последние сутки курс самой известной мировой криптовалюты рухнул на четверть, а именно на 2 тысячи долларов. Сейчас за 1 биткойн дают около 6 тысяч долларов. Это при том, что полтора месяца назад стоимость биткойна достигала рекордной отметки в 20 тысяч долларов, а некоторые эксперты даже прогнозировали в нынешнем году взлет чуть ли не до 100 тысяч долларов.

Но пока мы видим, что сбываются прогнозы скептиков, давно предупреждавших, что биткойн в его нынешнем состоянии — это типичный «пузырь», который неизбежно лопнет. Так это или нет, покажет время. Ведь не стоит забывать, что нынешний курс биткойна, несмотря на его падение, все еще остается самым высоким среди сотен прочих криптовалют.

На данный момент наибольшее влияние на стоимость криптовалют, в частности биткойна, оказывает усиление давления на рынок со стороны государственных регуляторов многих стран мира. Напомним, что к мерам жесткого контроля операций с криптовалютами прибегли Китай, Южная Корея и Япония. К усилению такого контроля призвали в Центральном банке Евросоюза. А правительство Индии и вовсе объявило криптовалюты незаконными платежными средствами и намерено полностью запретить их использование на территории страны.

Тем не менее многие эксперты, в том числе и украинские, признают, что будущее мировой экономики — за технологиями, используемыми на рынке криптовалют. Поэтому феномен виртуальных денег нуждается в изучении и адаптации к современным экономическим реалиям.

«Криптоотрасль стремительно развивается. Страны, которые будут ее запрещать, потеряют возможность стать мировыми экономическими лидерами. Поэтому для Украины это огромный шанс. Государство должно занять позицию наблюдателя: не запрещать, а правильно определять „правила игры“ на рынке», — заявила в ходе круглого стола в рамках Blockchain Fashion Week в Киеве проектный менеджер офиса реформ Кабинета министров Украины Ольга Самойлова.

Стоит напомнить, что еще одной проблемой для рынка криптовалют стали участившиеся случаи краж виртуальных денег со счетов пользователей. Так, вчера стало известно об успешных атаках хакеров из Северной Кореи на южнокорейские биржи. Ранее fakty.ua сообщали, что в Японии была совершена самая крупная в истории кража криптовалют. Взломщикам удалось похитить с кошельков пользователей сумму, эквивалентную 534 миллионам долларов.