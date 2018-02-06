«Дядя Саша» фотографировал наших детей обнаженными»: в детсаду Запорожья разгорелся скандал

В Запорожье разгорелся громкий скандал из-за фотографий обнаженных детей в детском саду. Фотосессия, вызвавшая негодование родителей, проходила в частном детсаду № 221. По словам родителей, разрешения на съемки своих детей они не давали. Говорят, о произошедшем узнали случайно — дети рассказали, что в садик «приходил дядя Саша» и «фотографировал их во время тихого часа». Увидев снимки, родители возмутились еще больше: на фото девочки до пояса обнаженные. «ФАКТЫ» попытались выяснить, кто и зачем устроил фотосессию и что по этому поводу говорят все стороны конфликта.



- Об этой фотосессии мы ничего не слышали ни от воспитателей, ни от администрации садика, — рассказала «ФАКТАМ» мама одной из девочек Наталия Блохина. — И тут выясняется, что детей кто-то фотографировал. Дочь рассказала, что «дядя Саша» снимал их во время прогулки, за обедом и когда они ложились спать.

- На снимках девочки в одних трусах, — говорит мама еще одной девочки Алла Клещ. — Моя пятилетняя дочка сидит в позе совсем не для ее возраста. Психологи, которым я показывала эти фото, пришли к выводу, что дети в момент съемки явно чувствовали себя неуютно, пытались прикрыться.

- По словам детей, фотограф показывал им, как поставить ручки, как повернуть голову, — говорит Наталия Блохина. — Моя дочь говорила, что он перебирал ей волосы. Просил поднять локти вверх, но она этого не сделала. Потом хвалил девочек — мол, красиво получились. Некоторые девочки говорили, что он делал с ними селфи на свой мобильный. В разговорах промелькнуло, что он еще угощал их конфетами (но этого утверждать не буду, моему ребенку конфет не давали).

Один из снимков, возмутивших родителей

Узнав об этой фотосессии, мы первым делом обратились к исполняющей обязанности заведующей детсадом. Попросили пригласить на встречу фотографа. На следующий день с ним встретилась Алла Клещ и под угрозой вызова полиции забрала фотографии. Когда после этого с ним захотели встретиться другие родители, в администрации садика уже сказали, что фотограф не хочет. Назвать нам фамилию этого человека отказались. Дескать, не имеют права разглашать персональные данные.

- А как администрация объяснила визит этого фотографа?

- Нам сказали, что он делал фотографии на виньетку. Но мы не заказывали никаких виньеток — ни у него, ни у кого-либо другого! В администрации заявили, что не видят в этом ничего плохого. Хотя еще весной прошлого года мы предупреждали воспитателя и заведующую, что запрещаем фотографировать детей без нашего ведома. Тогда тоже была съемка с тем же фотографом «дядей Сашей». Детей снимали на улице и в группе. Родителей не предупредили. После этого случая мы обратились в администрацию садика и сказали, что запрещаем какие-либо съемки без согласования с родителями. Тогда это было устное предупреждение. И вот история повторилась.

Возмущенные родители обратились в полицию. Они требуют открыть уголовное производство и отправить фотографии на экспертизу. «Никто не знает, для чего фотографу на самом деле нужны были эти снимки. Обнаженные дети, странные позы… Кто нам может гарантировать, что этот человек — не педофил или что эти снимки, например, не попадут в интернет? И почему человек с улицы может просто так прийти в детсад и без всяких разрешений начать съемку?» — возмущаются родители.

В полиции по этому случаю провели проверку.

- В полицию обратились три женщины, заявившие, что неизвестный мужчина фотографировал их детей в детском садике в комнате для отдыха, — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Запорожского областного управления полиции. — Во время проверки сотрудники полиции установили, что администрация детсада пригласила фотографа для съемки «одного дня из жизни детей в детсаду». Его действия действительно не были согласованы с родителями, и за это отдел образования уже привлек виновных к дисциплинарной ответственности. Психологи Запорожского областного центра социально-психологической помощи пришли к выводу, что девочки воспринимали фотографа позитивно, они не были встревожены. Было проведено экспертное исследование, которое показало, что фотографии не являются носителями информации порнографического характера и не содержат информации, которая бы относилась к детской порнографии.

Сам фотограф с прессой не общается. Но «ФАКТАМ» удалось поговорить с его адвокатом Сергеем Барбашиным. Адвокат уверяет: скандальные фото его подзащитный давно удалил, и у него на уме не было ничего плохого.

- Мы признаем, что фотосессия действительно проходила без письменного разрешения родителей, — сказал «ФАКТАМ» Сергей Барбашин. — Фотограф не проверил, есть ли разрешения и тем самым нарушил нормы законодательства Украины о запрете вмешательства в частную жизнь.

— Почему он не спросил, есть ли разрешение?

- Дело в том, что он фотографирует этот садик последние десять лет. И не только этот, а и много других детсадов (за что неоднократно получал благодарственные письма). Обычно фотограф в таких случаях обращается к администрации детсада, и согласовать вопрос с родителями — уже их задача. Письменные разрешения, как правило, никто не берет, вопрос решается устно. В этом случае фотограф тоже был уверен, что с родителями все согласовано. Но в администрации детсада что-то произошло… Когда началось разбирательство, фотограф спрашивал, как он может уладить этот конфликт. Отдал фотографии детей их родителям и удалил снимки с цифровых носителей. Сейчас у него нет этих фотографий, и он даже не может доказать, что снимал детей не только во время тихого часа, но и на детской площадке, и во время обеда.

— Родителей смутили позы девочек на фотографиях…

- Для этого снимки и исследовали. Так или иначе произошедшее — не повод без суда и следствия называть человека педофилом. Пока что даже не открыто уголовное производство. Родители детей сами не пишут соответствующие заявления в порядке Уголовно-процессуального кодекса — очевидно, чтобы потом не нести ответственность за заведомо ложные показания. Хотя если они усматривают в этих снимках какой-то порноконтент, почему не напишут соответствующее заявление? Складывается впечатление, что единственная их цель — узнать фамилию фотографа и на всю страну назвать его педофилом. Очевидно, это проще, чем разбираться в ситуации. Кстати, на съемках присутствовала жена фотографа, и у них есть сын… Не хочу ничего утверждать, но не исключено, что этот скандал возник не просто так. Это единственный частный детсад в Запорожье и, насколько мне известно, уже не раз поднимался вопрос его продажи городскому совету… Я не удивлюсь, если эти события между собой связаны.

Разумеется, «ФАКТЫ» позвонили в администрацию детского сада № 221. Но там разговаривать с журналистами теперь не хотят. Узнав, по какому мы поводу, нам сказали, что заведующей Ольги Сыроватко нет на месте и когда она появится, никто не знает. На нашу просьбу позвать к телефону ее заместительницу, бросили трубку.

Ирина Грядун, которая в тот момент временно исполняла обязанности заведующей детсадом, ранее сообщила ТСН. uа, что не видит в этих фотографиях ничего некорректного.

«В детях я вижу детей, я вижу детскую непосредственность, я вижу детскую фотографию. Никакого злого умысла или другого … Если человек старается видеть позитив во всем, а его окунают в грязь, то я просто отказываюсь это понимать», — сказала Ирина Грядун

Ирина Грядун сказала, что детей фотографировали для стенда, который хотели установить в садике. И что фотограф за свою работу не получил ни копейки.

«О каких деньгах может идти речь, если фотограф просто пришел фотографировать? За то, что он делает нам стенды, что он делает нам уголки настроения — ему никто ничего не платит. Это все на безвозмездной основе, это нормально. Эти фотографии не продают. Это не альбом… Я не знаю, это как нужно все перевернуть. Дело в том, что родителям дали официальный ответ, было собрано родительское собрание, мы объясняли, рассказывали. Если люди не понимают ситуацию, что детей пришли сфотографировали и им в маленьких окошках показывали, хотите — берите фото, не хотите фото — не берите. А тут получается из двух слов вылезло такое, что на голову не наденешь», — сказала Грядун.

У заведующей детсадом Ольги Сыроватко версия немного другая. Она сообщила телеканалу ICTV, что фотографии нужны были не для стенда, а для альбома, который потом собирались подарить родителям.

«Так как виньетки сейчас дорогие, мы решили сделать родителям подарок. Этот фотограф снимает в нашем садике уже лет шесть или семь, помогает нам делать стенды. Воспитательница, которая в тот момент замещала основного воспитателя, получила выговор», — сказала Ольга Сыроватко.