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Ракета

Тестовый запуск «марсианской» ракеты Falcon Heavy от SpaceX (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

06.02.2018 22:39 305

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Американская компания SpaceX во вторник, 6 февраля, произвела тестовый запуск с космодрома NASA во Флориде ракеты Falcon Heavy, которая в будущем доставит первых людей на Марс.

Falcon Heavy стала самой мощной ракетой, которую запустили в космос за последние 45 лет. Она рассчитана на то, чтобы вывести на околоземную орбиту до 64 тонн груза!

При запуске Falcon Heavy присутствовали тысячи желающих. Люди собирались возле космодрома с ночи.

Уникальная ракета стартовала под легендарный хит Дэвида Боуи Space Oddity. Эта же песня будет беспрерывно звучать в красном родстере Tesla, который помещен внутрь последней ступени ракеты. Автомобиль оснащен тремя камерами наблюдения, съемки которых будут, по словам Маска, эпическими.

Напомним, в случае успешного запуска два ускорителя планируют посадить на мысе Канаверал в штате Флорида, а центральный попытается приводниться на беспилотном корабле в океане.

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