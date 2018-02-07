Власти Амстердама ужесточают правила посещения «квартала красных фонарей»

Власти голландского города Амстердам с 1 апреля этого года резко ужесточают правила посещения знаменитого «квартала красных фонарей». Туристам запретят поворачиваться лицом к витринам заведений, предоставляющих секс-услуги. Нельзя также будет фотографировать и пугать проституток.

Группы, в составе которых более пяти человек, должны будут получить специальное разрешение в городском совете на экскурсию по кварталу Де Валлен. Причем группам свыше 20 человек таких разрешений вообще давать не будут.

Все экскурсии должны заканчиваться не позже 11 часов вечера. Во время тура не разрешается употреблять алкоголь и наркотики.

Как сообщает Euronews, экскурсанты также не должны задерживаться на мостах или у магазинов в часы их работы.

Те, кто не соблюдает новые правила, призванные уменьшить толпы туристов в старых районах Амстердама и защитить права работниц секс-индустрии, будут оштрафованы. Основная вина будет возложена на гида, с которого потребуют выплаты от 190 до 950 евро.

Ежегодно «квартал красных фонарей» посещают более 200 тысяч туристов.

Де Валлен — крупнейший и наиболее известный из «кварталов красных фонарей» в Амстердаме. Он состоит из сети переулков, содержащих примерно триста однокомнатных кают с витринами, арендуемых проститутками. В квартале также располагаются секс-шопы, секс-театры, пип-шоу, кофейни, в которых продается марихуана, Музей проституции.