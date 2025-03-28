Не вирішальний: ЗМІ про ефект від далекобійних атак України по рф

Кампанія глибоких ударів України по складах боєприпасів і заводах, розташованих за сотні кілометрів у глибині росії, дала неоднозначні результати. Так, вони принесли деяке полегшення цивільному населенню, яке зазнає постійних обстрілів. Однак у більш широкому сенсі удари «крилатими ракетами повітряного базування часто не узгоджувалися з бойовими діями». Про це заявив Майкл Кофман, старший науковий співробітник програми «росія і Євразія» Фонду Карнегі за міжнародний мир, пише Forbes.

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«Обидві сторони намагаються подолати підготовлену оборону, — зауважив Кофман. — Хоча глибокі удари можуть мати „формуючий вплив на сили противника“, українські бригади часто не в змозі скористатися ними».

Основна частина української кампанії з нанесення глибоких ударів — нальоти на військові склади — вражає, але далеко не є вирішальною. За даними української аналітичної групи Frontelligence Insight, більше половини спостережуваних українських ударів з вересня по лютий «мали обмежений вплив».

Безпілотники і ракети могли вразити кілька російських заводів і складів і спричинити кілька страшних пожеж, але пожежники врешті-решт загасили полум'я, а робітники з часом відновили роботу. Тим часом українські війська все ще поступово втрачають позиції на сході України.

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Частіші атаки та використання важчих боєприпасів можуть завдати довготривалої шкоди. Але Україна не має достатньої кількості найкращих боєприпасів глибокого ураження іноземного виробництва для проведення тривалої і інтенсивної кампанії проти російської логістики. І вона ще не виробляє достатньо подібних боєприпасів власними силами.

Недарма в останні місяці українські планувальники ударів змістили свою мету — і тепер проводять більше рейдів, націлених на російську нафтову інфраструктуру. І не просто на будь-яку нафтову інфраструктуру, а саме на нафтопереробні заводи.

«Оскільки це більш технічно складні і дорогі об'єкти, їх значення для російської нафтопереробної промисловості та експорту нафтопродуктів також вище, і їх важче і дорожче відновлювати», — пояснили в Frontelligence Insight.

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За оцінками Frontelligence Insight, нещодавні рейди на нафтопереробні заводи коштували росії від $ 658 млн до $ 863 млн. Але загальний дохід росії від експорту нафти в 2024 році склав 189 мільярдів доларів. Поки що «нафтові» атаки відбуваються надто рідко і недостатньо руйнівно, щоб завдати такої економічної шкоди, яка могла б змінити хід війни.

Це може змінитися. Щоб посилити ефект від ударів, українські війська повинні проводити регулярні атаки на великі унікальні крекінг-установки на сучасних російських нафтопереробних заводах, радять економісти.

Крекінг-установки, які розщеплюють сиру нафту на корисні продукти, є делікатним і складним обладнанням, яке російській промисловості вкрай важко замінити в умовах нинішнього режиму санкцій.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з істориком Юрієм Фельштинським: «Якщо ЗСУ зосередяться на завдаванні ударів по Москві, ця війна закінчиться за два тижні».

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