Повар Оксана Гарбуза: «Борису Гребенщикову понравились блинчики с творогом и свежими фруктами»

Накануне Масленицы известный столичный кулинар поделилась с нашими читателями рецептами праздничных лакомств

Масленичная неделя уже не за горами, а это значит, что пора продумать, какими блинами и оладушками вы угостите родных и друзей.

Оригинальными рецептами праздничных лакомств с нашими читателями поделилась шеф-повар киевского отеля Radisson Blu Podil Оксана Гарбуза, готовившая для Ингрид, Лары Фабиан, Тото Кутуньо, Алессандро Сафины, Бориса Гребен-щикова, Андрея Макаревича и других знаменитых людей.

— Блины любят люди практически во всех странах мира, — рассказывает Оксана Гарбуза. — В Италии — с горгондзолой и листьями салата, во Франции — с мороженым или ванильным соусом. В США популярны панкейки с кленовым сиропом. Эти оладьи, которые нередко можно увидеть в голливудских фильмах, ассоциируются с домашним уютом и счастьем.

— Какие блины вы готовили для знаменитостей?

— Борису Гребенщикову понравились блинчики с творогом, сливками и свежими фруктами.



* Борис Гребенщиков — частый гость в Киеве



— А какие блины предлагаете гостям на грядущую Масленицу?

— Например, со шпинатом — с соусом из голубого сыра, лесными грибами и курицей — под соусом из томатов, с яблочной начинкой — под ванильным соусом, с маком и соусом из вишни, а также оладьи с зеленым луком и копченым лососем — под фрэш-соусом из сливок, лимона, каперсов и укропа.

— И какие же блинчики порекомендуете приготовить в домашних условиях?

— Настоящий деликатес — блинчики со шпинатом и соусом из голубого сыра, который продается сейчас практически во всех супермаркетах. Понадобится этого продукта совсем чуть-чуть. А шпинат подойдет свежий (его тоже несложно найти на рынке) либо замороженный.

Блинчики со шпинатом и соусом из голубого сыра Для пяти порций (в каждой по два блинчика) понадобится два куриных яйца, щепотка соли, столовая ложка сахара, 100 граммов муки, четверть литра молока, две столовые ложки подсолнечного масла. Яйца, соль и сахар смешать с мукой до образования однородной массы, потом постепенно влить молоко, тщательно размешивая, и подсолнечное масло — до образования сметаноподобной консистенции. Блинчики жарят на хорошо разогретой сковороде. Для начинки понадобится 80 граммов репчатого лука, полкилограмма шпината, три столовых ложки подсолнечного масла, соль и перец по вкусу, 75 граммов твердого сыра, 100 граммов голубого сыра, 125 граммов сливок 35-процентной жирности, 125 граммов томатов. Репчатый лук нарезать мелким кубиком, обжарить, добавить измельченный шпинат, соль, перец по вкусу, протушить. Для приготовления соуса сливки разогреть, добавить сыр с голубой плесенью, перемешать и протушить, затем добавить натертый твердый сыр, перемешать до однородной массы. Блинчик разрезать пополам, сверху выложить начинку из шпината, завернуть треугольником, выложить на пергаментную бумагу на противень и запечь при температуре 180 градусов в течение 4 минут. Подать блинчики с соусом и нарезанными мелким кубиком томатами. Можно декорировать блюдо ростками гороха (микрогрина).



* Блинчики со шпинатом и соусом из голубого сыра — настоящий деликатес

— Жарить блины — работа филигранная. Не зря говорят, что первый блин комом.

— Чтобы блины получились красивыми и вкусными, нужно знать несколько секретов. Предотвратить образование комочков в тесте поможет молоко комнатной температуры. А чтобы блины не подгорели и в то же время хорошо пропеклись, жарьте их не на раскаленной, а на хорошо прогретой сковороде. Это касается и оладий.



— Какие оладьи порекомендуете приготовить на праздник?

— С луком и копченым лососем с соусом из сливок, лимона, каперсов и укропа. Вот рецепт.

Оладьи с луком и копченым лососем с соусом из сливок, лимона, каперсов и укропа Для пяти порций (по две оладьи в каждой) понадобится 370 граммов муки, 20 граммов разрыхлителя теста, столовая ложка сахара, щепотка соли, два яйца, пол-литра молока и 30 граммов сливочного масла. Смешайте все сухие ингредиенты, добавьте взбитые яйца, затем влейте комнатной температуры молоко с растопленным маслом. Все тщательно перемешайте и жарьте. Крем готовится из сливок с добавлением лимонного сока и укропа. При подаче оладьи дополняются копченым лососем и при желании каперсами. Можно украсить блюдо свежей зеленью.



* Оксана Гарбуза: «Оладьи с зеленым луком и копченым лососем несложно приготовить и в домашних условиях»

— В этом году, кстати, в Масленицу отмечается и День Валентина. Что порекомендуете приготовить 14 февраля?

— Например, блинчики со взбитыми с сахарной пудрой сливками, придав им яркий малиновый оттенок с помощью какао и свекольного сока. Главное, готовьте с душой и любовью.