Для выхода из кризиса Украине нужно 25 млрд долларов ежегодно, - Кравчук

Для того, чтобы выйти из кризиса, Украине нужны инвестиции в размере 25 млрд долларов ежегодно. Об этом заявил первый президент Украины (1991−1994 гг.) Леонид Кравчук в эфире 112 телеканала.

«Чтобы выйти из экономического кризиса, начать базовую составляющую движения экономики вперед, нам нужны инвестиции в 25 млрд долларов ежегодно. Не меньше», — заявил Леонид Кравчук.

Политик уверен, что нельзя надеяться только на Международный валютный фонд. Но было бы неправильно отказаться от его помощи.

«Нужно проанализировать этот вопрос и внести соответствующие коррективы за счет поддержки национального производителя, поддержки его вклада в экономику Украины и в бюджет, поддержки увеличения доходов украинцев», — уверен Кравчук.

Как панеесообщали fakty.ua, Леонид Кравчук заявил, что Россия никогда не согласится с независимостью Украины.

