Для выхода из кризиса Украине нужно 25 млрд долларов ежегодно, - Кравчук
Для того, чтобы выйти из кризиса, Украине нужны инвестиции в размере 25 млрд долларов ежегодно. Об этом заявил первый президент Украины (1991−1994 гг.) Леонид Кравчук в эфире 112 телеканала.
«Чтобы выйти из экономического кризиса, начать базовую составляющую движения экономики вперед, нам нужны инвестиции в 25 млрд долларов ежегодно. Не меньше», — заявил Леонид Кравчук.
Политик уверен, что нельзя надеяться только на Международный валютный фонд. Но было бы неправильно отказаться от его помощи.
«Нужно проанализировать этот вопрос и внести соответствующие коррективы за счет поддержки национального производителя, поддержки его вклада в экономику Украины и в бюджет, поддержки увеличения доходов украинцев», — уверен Кравчук.
Как панеесообщали fakty.ua, Леонид Кравчук заявил, что Россия никогда не согласится с независимостью Украины.
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